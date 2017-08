Patienten-Werbung in die Praxis umgesetzt.

(fair-NEWS)

WORTKOPF – Werbetexter Andreas Dresch (M.A.) – entwickelt professionelle Konzepte und Texte für die Facharzt-Praxis, für die Allgemein-Medizin, für Behandlungskonzepte und medizinische Spezial-Leistungen. Das Besondere: Leicht verständliche und ansprechende Patienten-Werbung gelingt dem Mannheimer Texter durch seine Werbeagentur-Erfahrung in einer „Health Care Unit“, durch die wertvolle Agentur-Praxis im Direktmarketing und die Themen-Nähe rund um Gesundheit, Medizin und Wellness.Der Werbetexter ist darauf trainiert, Patienten-Informationen und Leistungsangebote, etwa auf der Praxishomepage, in Gesundheits-, Praxis- und aufklärenden Broschüren, seriös und zugleich einnehmend zu formulieren. Geistreiche Texte schaffen Vertrauen, binden und gewinnen neue Patienten.Schon in der Vergangenheit hat der Mannheimer Werber erfolgreich für Projekte des Praxis-Marketings getextet: in Werbeagenturen zum Beispiel für Themen aus Radiologie und Orthopädie, für Themen rund um Wellness und Gesundheit, freiberuflich etwa für Massage, Fußpflege, Aromatherapie, kosmetische Behandlungen, Zahnmedizin und Ästhetische Medizin.Das effiziente Praxismarketing in Texten holt Patienten schon im Internet ab, überzeugt sie fachlich – und baut so ein sympathisches Gesamtbild von der Arzt- und Facharzt-Praxis, der kosmetischen und Wellness-Praxis auf. Den kommunikativen Part hierfür übernimmt der bewährte Werbetexter. Er formt ein Gesamtbild, das Patienten die Entscheidung für Mediziner, Praxis-Team und Praxis-Leistungen erleichtert.Allgemeine und medizinische Informationen bereitet WORTKOPF in professionellen Konzepten und leicht verständlichen Texten auf, die den Hauptzwecken „Patienten-Bindung“, „Patienten-Neugewinnung“ und „Darstellung von Behandlungskonzepten in der Praxis & Sonderausbildungen“ entsprechen. Der erfahrene Texter realisiert inhaltlich zum Beispiel die online tätige Praxis-Homepage (grundlegende Informationen, Leistungen, Spezialisierung, IGeL, Arzt-Vita, Praxis-Team usw.) und begleitende Print-Informationen (Broschüren & Flyer rund um Gesundheit, Medizin und Praxis-Angebote), die das Image der Praxis und der Marke stärken, gewinnend auf Patienten und deren Vertrauen in die Arzt-Leistungen wirken. Näheres unter: www.wort-kopf.de/texter-praxiswerbung-facharzt-medizin-gesundheit-dtl-schweiz.html Zwei Ziele behält der Mannheimer Werbetexter für das Praxismarketing im Blick. Erstens: Noch ehe die Patienten die Arztpraxis aufsuchen, sollen sie Zuversicht haben und Vertrauen entwickeln. Deshalb ist die textlich und inhaltlich versierte Online-Darstellung von Mediziner-Vita, Arzt-Leistungen und Praxis so entscheidend. Zweitens: Einmal überzeugte Patienten gilt es durch fachlich fundierte, aber leicht lesbare und verständliche Informationen zu binden, so etwa mittels IGeL-Flyern und Handzetteln, die zugleich Ängste vor notwendigen medizinischen Behandlungen mindern. Broschüren loben außerdem das Leistungsangebot aus, heben Praxis-Spezialisierungen kompetent hervor.WORTKOPF textet Praxismarketing (zum Beispiel Homepage, Flyer, Broschüre) für Deutschland und – auf Anfrage – für die Schweiz.