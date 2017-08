Kündigung erhalten? Sie suchen einen Anwalt für Arbeitsrecht?

(fair-NEWS)

Ein Beitrag von Fachanwalt für Arbeitsrecht Alexander Bredereck, Berlin und Essen.Sie haben die Kündigung erhalten, oder eine Kündigung steht bevor? Sie suchen anwaltlichen Rat, etwa weil Sie Kündigungsschutzklage einreichen wollen, eine hohe Abfindung erreichen, oder Ansprüche aus Ihrem Arbeitsvertrag durchsetzen wollen? Darauf sollten Sie achten.Handeln Sie schnell! Im Arbeitsrecht gelten strenge und kurze Fristen, manchmal hat man nur 2-3 Tage Zeit, um seine Rechte zu sichern. Wer sich wochenlang Zeit lässt nach Zugang des Kündigungsschreibens, der geht ein großes Risiko ein und versäumt vielleicht die Frist für eine Kündigungsschutzklage, er vergibt dann die Chance auf eine hohe Abfindung. Auf der sicheren Seite ist, wer am Tag der Kündigung einen Anwalt für Arbeitsrecht anruft und sich einen Beratungstermin geben lässt am selben Tag oder am nächsten Tag.Suchen Sie sich einen erfahrenen Arbeitsrechtler aus! Einen Anwalt für Arbeitsrecht, der bereits viele Jahre vor Arbeitsgerichten auftritt und der erfahren ist mit Kündigungsschutzklagen und Abfindungs-Verhandlungen, der vor Gericht sowohl Arbeitnehmer, als auch Arbeitgeber vertritt, und der weiß, wie die Gegenseite denkt; jemanden, der vor Gericht überzeugt und in Verhandlungen klug taktiert.Suchen Sie sich einen Spezialisten für Kündigungsschutz aus! Am besten einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, denn ein Anwalt darf sich nur dann "Fachanwalt für Arbeitsrecht" nennen, wenn er sich im Arbeitsrecht spezialisiert und regelmäßig weiterbildet. Optimal ist es, wenn sich der Fachanwalt für Arbeitsrecht in der anwaltlichen Praxis weiter spezialisiert hat auf Kündigungsschutz und Abfindungs-Verhandlungen.Informieren Sie sich gern über meine Qualifizierung und Erfahrung als Fachanwalt für Arbeitsrecht. Auf meinen Websites arbeitsrechtler-in.de und kuendigungen-anwalt.de finden Sie Artikel und Videos zu arbeitsrechtlichen Themen, schwerpunktmäßig zu Kündigung und Abfindung. Auf kuendigungen-anwalt.de erkläre ich unter Anwalt Strategie in einer Reihe von Kurz-Videos, wie ich gegen eine Kündigung vorgehe, und was genau passiert, wenn Sie mich mit einer Kündigungsschutzklage beauftragen.Rufen Sie mich gern an in meiner Fachanwalts-Kanzlei für Arbeitsrecht unter 030-4000 4999. Haben Sie Fragen zu Ihrer Kündigung? Kostenlos und unverbindlich sage ich Ihnen, welche Chancen ich für Ihre Kündigungsschutzklage sehe und ob es sich aus meiner Sicht lohnt, mit einem Anwalt für eine hohe Abfindung zu kämpfen. Dann entscheiden Sie, ob Sie mich mit Ihrem Fall beauftragen.Mehr als 18 Jahre Erfahrung als Anwalt im Kündigungsschutz, Vertretung bundesweit:Rechtsanwalt Alexander BredereckFachanwalt für ArbeitsrechtPrenzlauer Allee 18910405 BerlinTel: 030.4000 4999Fax: 030.4000 4998Kündigungshotline: 0176.21133283Fachanwalt Bredereck im Web: http://kuendigungen-anwalt.de : Website für Kündigung und Abfindung www.fernsehanwalt.com : Videos zu Kündigung, Abfindung und Arbeitsrecht www.arbeitsrechtler-in.de : Alles zum Arbeitsrecht



Bildinformation: Arbeitsrecht