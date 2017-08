Aufstiegskongress 2017: "Fit for the future"

(fair-NEWS)

Am 06. und 07. Oktober findet zum 11. Mal der Aufstiegskongress der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie/BSA-Zert im m:con Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. In diesem Jahr findet der Fachkongress, der allen an der Zukunftsbranche Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit Interessierten offensteht, unter dem Motto "Fit for the future" statt.Topaktuelle Vorträge von hochkarätigen Referenten:- Marcus Lauk: Gesundheitsphilosoph, Gewinner des "German Speakers Award" und zu einem der Top 100-Trainer im deutschsprachigen Raum gewählt.- Prof. Dr. Jan Mayer: Sportpsychologe des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim- Klaus Brüggemann: U. a. Berater für Profisportler, Clubs und Stadiongesellschaften, u.a. von Nikolai Valuev, sowie langjähriges Aufsichtsrats- und Präsidiumsmitglied von Hertha BSC Berlin.- Pierre Geisensetter: Als Moderator führte er durch die beliebte ARD-Vorabend-Show "Herzblatt" und Deutschlands erfolgreichstes Boulevard-Magazin "Leute heute" im Zweiten. Als Unternehmenssprecher repräsentiert Pierre Geisensetter themenbezogen die McFIT Global Group bei öffentlichen Auftritten- Clive Salz: Als Personal-Trainer betreute er Prominente wie Stefan Raab oder Henry Maske, war lange Jahre Konditionstrainer und Ernährungsberater von Box-Weltmeister Felix Sturm und sportlicher Leiter der Diamond-Boy Promotion und betreute dort u. a. Manuel Charr.- Prof. Dr Thomas Wessinghage: 1982 Europameister über 5000 Meter in Athen und siegte in rund 20 Deutschen Meisterschaften. Heute ist er Facharzt für Orthopädie sowie für Physikalische und Rehabilitative Medizin, Zusatzbezeichnung "Sportmedizin".Abschlussvortrag durch OlympiasiegerinEinen Höhepunkt bietet der diesjährige Abschlussvortrag von der ehemaligen Weltklasse-Skilangläuferin Evi Sachenbacher-Stehle mit dem Titel "Erfolg heißt Höhen und Tiefen meistern". Die Referentin, die im Laufe ihrer Karriere unter anderem zwei Mal Olympiasiegerin wurde, wird aufzeigen, was erfolgsorientierte Menschen und Unternehmer von einer Leistungssportlerin lernen können.Ein umfangreiches Rahmenprogramm, mit Partner-Ausstellung und Come Together am Abend des ersten Kongresstages, runden den Fachkongress ab.Alle Informationen und Online-Anmeldung unter <a href="www.aufstiegskongress.de"> www.aufstiegskongress.de</a>



Bildinformation: Spannende Vorträge von Branchenexperten: der Aufstiegskongress 2017