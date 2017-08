BURDA startet in die Heizstrahler-Herbstsaison mit einer Online Partner- und Kundenoffensive

(fair-NEWS)

Eschborn, 31.8.17 Das deutsche Unternehmen für innovative Infrarotheizungen BURDA WTG startet pünktlich zum Beginn der Herbstsaison 2017 mit einem neuen <a href="https://shop.burdawtg.com/de-de/">Burda Online Shop</a>. Damit bietet das Unternehmen Fach- und Großhändlern, Distributoren sowie Partnern und Geschäftskunden eine noch bessere Betreuung 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr. Auch Privatkunden haben ab sofort die Möglichkeit, neben optimaler Beratung, Infrarotheizstrahler für Terrasse & Balkon sowie moderne Infrarot-Heizplatten (Heatpanels) direkt beim Hersteller online zu kaufen.Der neue BURDA ONLINE SHOP für Händler (B2B)Der neue Webshop bietet B2B Kunden von Burda WTG nicht nur die Möglichkeit, rund um die Uhr ihre Bestellung abzugeben. Für eine bessere Disposition können Händler auch den aktuellen Warenbestand in Echtzeit einsehen und ihre Bestellung entsprechend planen. Als positives Feature ist auch die individuelle Preiskennzeichnung der einzelnen Produkte hervorzuheben. Jeder eingeloggte B2B Kunde erkennt seinen persönlichen Rabattpreis, sobald er ein Produkt in den Warenkorb legt. "Mit dem neuen Onlineportal erweitern wir unseren Service für unsere Partner und Kunden, die sich jederzeit über den aktuellen Lagerbestand informieren und auf unser Angebot zugreifen wollen", so Jiri Burda, Geschäftsführer der BURDA WTG. Auch erleichtert das Online-Angebot die Produktauswahl durch eine optimale Gliederung der großen Design- und Angebotsvielfalt an Heizstrahlern und Heizplatten, die unter dem Label BURDA PERFECTCLIME - für das perfekte Wohlfühlklima, seit über 25 Jahren am Markt sind. Mit dem bilingualen Online-Auftritt in Deutsch und Englisch trägt BURDA WTG der hohen internationalen Nachfrage nach Heizgeräten aus Deutschland Rechnung.Heizstrahler online kaufenAuch Privatkunden können jetzt direkt bei <a href="www.burdawtg.de/">BURDA WTG</a> online shoppen. Damit antwortet das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach Heizgeräten direkt vom Hersteller. "Wir sehen unseren Shop als eine sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Online-Angeboten für Kunden, die direkt zum UVP bei BURDA einkaufen und von uns beraten werden möchten", betont Jiri Burda. Kundenservice und Beratung sind von Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr persönlich am Telefon erreichbar.Herbstsaison startet mit wetterfesten Outdoor HeizstrahlernVon patentierten, wetterfesten <a href="www.burdawtg.de/heizungsart/modulare-heiz-lichtsysteme/">MODULAREN SYSTEMEN </a>für die Outdoor-Gastronomie über wasserdichte, farbige Terrassenheizstrahler mit Bluetooth für die Privatterrasse bis hin zu modernen Bild- und Glasheizungen sowie preiswerten Heizplatten für die Wand- und Deckenmontage - BURDA PerfectClime deckt die ganze Bandbreite an zeitgemäßen Infrarot-Heizungen für Gewerbe, Industrie, Öffentliche Bereiche und Privathaushalte ab.Shop-Link: https://shop.burdawtg.com/de-de/ oder über unsere Seiten www.burdawtg.de und www.burdawtg.com.Kontakt:Burda Worldwide Technologies GmbHRudolf-Diesel-Str. 18D-65760 EschbornTel.: 49 6173 32424-0E-Mail: info@burdawtg.deWEB: www.burdawtg.de



Bildinformation: Infrarotheizungen für alle Gelegenheiten