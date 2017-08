Bereit für Veränderungen - Lifestyle Change in Thailand

(fair-NEWS)

Immer mehr Menschen möchten im Urlaub ihre Gesundheit und Fitness fördern. Vor allem in Thailand bieten viele Hotels weit mehr als nur Wellness und Massagen. Sehr gut ausgebildete Fachkräfte, eine fortschrittliche Technologie und auch die thailändische Gastfreundlichkeit sowie das hohe Service-Niveau sind Gründe, warum das Königreich rasant im Gesundheitssektor wächst. Dazu kommen niedrige Kosten - und auch die exotische Landschaft trägt zum Wohlbefinden bei. Eine der besten Adressen für einen Gesundheitsurlaub auf Phuket ist das Thanyapura Health & Sports Resort, das mit einem integrativen Angebot an Gesundheitspaketen mit Bewegung, Ernährung und Meditation ganzheitlich ansetzt und Menschen zu einem Lifestyle Change ermuntert.Umrahmt vom letzten Regenwald Phukets, dem Khao Phra Taew National Park, liegt das Vier-Sterne Thanyapura Health & Sports Resort im Norden der südthailändischen Insel. Hier widmen sich unter der medizinischen Leitung von Dr. Narinthorn Surasinthon 20 Fachkräfte der Gesundheit der Gäste. Durch ein ärztlich begleitetes Programm mit maßgeschneiderten Anwendungen motivieren sie den Gast zu mehr Achtsamkeit und einem besseren Umgang mit dem eigenen Körper."Es wäre notwendig, dass wir einen Lifestyle Change, also ein Umdenken bezüglich unserer Gewohnheiten im täglichen Leben herbeiführen", so der CEO des Thanyapura Health & Sports Resort, Philipp Graf von Hardenberg. "Immer mehr junge Menschen klagen über Allergien, Asthma, Konzentrationsstörungen, Diabetes, Stresssymptome. Bei älteren Menschen steigen Krankheitsbilder wie Osteoporose, Schlaganfälle, Herzkrankheiten, geistige Demenz. Und bei allen Altersgruppen beobachten wir einen erschreckenden Anstieg sämtlicher Krebskrankheiten. Anstatt den Ursachen - vor allem bei chronischen Krankheitsbildern - auf den Grund zu gehen, werden oft unnötige Operationen durchgeführt oder Pillen verschrieben, die häufig keine Wirkung oder fatale Nebenwirkungen zeigen. Es ist höchste Zeit, den Menschen zu mehr Achtsamkeit zu bewegen, ihnen den richtigen Umgang mit ihrer Gesundheit zu vermitteln und präventive Maßnahmen zu fördern," so der Appell von Hardenberg. "Unser Gesundheitssystem hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Krankheitssystem entwickelt, wir brauchen daher mehr Prävention und Information für die Menschen."Ernährung, Bewegung und Entspannung - die drei Säulen für einen nachhaltigen Lifestyle ChangeDer holistische Ansatz im Thanyapura ist daher oberstes Gebot. Nach einer ausführlichen medizinischen Untersuchung und der Auswertung der Laborergebnisse wird unter Einbeziehung von Physiotherapeuten, Gesundheits- und Wellnessberatern, Meditations-und Yoga-Trainern, einer Ernährungsberaterin und Personal Trainern eine maßgeschneiderte Therapie zusammengestellt. Ob Hormon- oder Detoxbehandlung, Gewichtsreduktion, Rehabilitationsprogramm für Herzkranke, Body Balance, Massagen oder Stressmanagement, immer steht auch die Bewegung im Fokus des ganzheitlichen Konzepts. Denn Sport dient nicht nur der Fitness, sondern auch der Prävention. "Optimise your life" ist der Slogan des Thanyapura Health & Sports Resort - ein Aufruf, der die Gäste mobilisiert und motiviert. Sie lernen durch Bewegung, sorgsam mit ihrem Körper, Geist und ihrer Seele umzugehen. Durch das integrierte Sportprogramm wächst ein neues Körpergefühl. Dazu kommen Meditation zur Entspannung und Stärkung des Immunsystems sowie eine gesunde Ernährung mit Roh-Kost und veganen Zutaten. Diese werden im Restaurant DiLite von den Küchenchefs als schmackhafte Gerichte für Gaumen und Augen kreiert.Sportliche Vielfalt - Bewegungsprogramme für einen gesunden KörperDie sportliche Vielfalt ist einzigartig. Nur wenige Schritte vom ruhigen Hotel entfernt werden im Thanyapura Sports Club 80 Gruppenkurse wöchentlich kostenfrei für Hotelgäste angeboten: Aqua Cardio, Pilates, Stretching, Yoga, Mind-Training, X-Fit, Bootcamps, Core-Training oder Spinning. Darunter ist auch Muay Thai, das traditionelle thailändische Kickboxen. Wer will, bucht sich einen Personal Trainer, um sein Training zu optimieren. Viele Gäste sind von der Wassersportanlage begeistert, die mit einem 50-Meter und einem 25-Meter Pool zum Abtauchen einlädt.Übernachten im RegenwaldDas Thanyapura Health & Sports Resort liegt idyllisch und ruhig im Phra Taew National Park im Norden von Phuket. Zum Resort gehören zwei Hotels: das Vier-Sterne Sports Hotel im Poolwing und das Vier-Sterne Gesundheitshotel im Gardenwing mit Detox-Raum, Bibliothek und eigenem Restaurant. Zum 20 Minuten entfernten Strand fährt täglich ein Shuttlebus kostenfrei.Auch andere Ausflüge werden vom Thanyapura aus angeboten, zum Beispiel zu dem Sozialen Projekt "Yaowawit School & Lodge" zwei Stunden nördlich des Resorts, das von Philipp Graf von Hardenberg nach dem Tsunami für eltern- und mittellose Kinder gegründet wurde. www.yaowawit.org Informationen:Thanyapura Health & Sports Resort, www.thanyapura.com



Bildinformation: Auch Meditation gehört zum holistischen Angebot im Thanyapura (Bildquelle: Thanyapura Health & Sports Resort)