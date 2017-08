Effizienteres Webhosting für Hosting Reseller

(fair-NEWS)

Mit der Einführung des Web-Interfaces Plesk hat der Webhosting Anbieter DM Solutions seine <a href="https://www.dmsolutions.de/reseller.html">Reseller Hosting</a> Angebote angepasst und um neue Features ergänzt. Der interessierte Hosting Reseller kann mit den neuen Paketen auf solide und komfortable Funktionen zurückgreifen, die ihn beim organischen Wachsen vor allem kosteneffizient unterstützen.Wer mit Webhosting nicht nur sein Geld verdienen, sondern auch seinen Kunden mehr als den normalen Service bieten möchte, der sollte sich die neuen Reseller Hosting Angebote von DM Solutions einmal genauer anschauen. Da sich der Webhosting Anbieter aus Hanau komplett um die Pflege und den Ausbau der Hardware-Seite kümmert, kann sich der Hosting Reseller vollständig auf die Bereiche seiner Dienstleistungen konzentrieren und hat somit die Chance, eine individuelle, tragende und konkurrenzfähige Kundenbindung aufzubauen.Verbesserte GrundausstattungDie neuen Reseller Hosting Pakete der fünften Generation warten mit dem neuen und modernen Web-Interface Plesk auf. Diese Neuerung ermöglicht die Nutzung von Let"s Encrypt-SSL-Zertifikaten in den neuen <a href="https://www.dmsolutions.de/webhosting.html">Webhosting</a> Paketen. So können die SSL Zertifikate kostenlos genutzt werden und benötigen keine eigene IP-Adresse. Zudem wird dem Reseller ein Domainrobot zur Verfügung gestellt, der es im Reseller Hosting ohne große Umwege ermöglicht beispielsweise Domains eigenständig zu registrieren, DNS-Einstellungen vorzunehmen oder AUTH-Codes für Domain-Umzüge zu generieren.Ebenfalls neu und inklusive kann nun der E-Mail-Verkehr vom und zum Server von Kaspersky Anti-Virus abgesichert werden, womit der Server und alle Kunden des Resellers noch besser gegen Viren und andere Schadsoftware geschützt sind. Außerdem kann die PHP-Version des Servers frei angepasst werden. Dies ermöglicht das reibungslose Installieren und Funktionieren der aktuellsten CMS, Shopsoftware oder anderer Systeme.Dem Reseller erlaubt das Webhosting Paket zusätzlich, die httpd-Werte für seine Kunden frei festzulegen. So wird ihm ermöglicht, individuell auf Kundenwünsche reagieren zu können, seine Tarife je nach Marktlage anzupassen und damit organisch zu wachsen.Neben dieser soliden Grundausstattung bietet DM Solutions obendrein eine zubuchbare SSD-Option. Hierdurch kann der Reseller seinen Webhosting Kunden mit der aktuellsten Speicher-Technik eine noch schnellere Serverperformance garantieren und hat damit einen weiteren - nicht nur werberelevanten - Punkt in seinem Portfolio. Optional übernimmt DM Solutions auch die Installation der Systeme, die sich die Nutzer wünschen.Weitere Pakete für den größeren KundenstammIn den höheren Reseller Hosting Paketen sind ein SSH-Zugang für den Webspace und das Quellcode-Verwaltungssystem Git inklusive. So werden dem Reseller weitere komfortable Instrumente an die Hand gegeben, womit er sein Webhosting Angebot so kosteneffizient wie möglich gestalten kann.Zudem bietet DM Solutions in den höheren Reseller Webhosting Angeboten vergünstigte Konditionen für Domains. Mit den <a href="https://www.dmsolutions.de/reseller-domains.html">Reseller Domains</a> können Hosting Reseller die Domainverwaltung problemlos eigenverantwortlich übernehmen und damit schneller und günstiger direkt mit ihren Kunden interagieren.



Bildinformation: Webhosting bei DM Solutions