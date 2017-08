(fair-NEWS)

ÖDP-Bundesvorsitzende Gabriela Schimmer-Göresz am 8. September in Lüdenscheid(Lüdenscheid/Münster) – „Gutes Leben für Alle“ statt „Wohlstand für Alle“ ist die Alternativposition zur Kanzlerin, die die Bundesvorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) und Spitzenkandidatin ihrer Partei zur Bundestagswahl, Gabriela Schimmer Göresz, am Freitag, dem 8. September 2017 auf einer Veranstaltung der ÖDP in Lüdenscheid darstellen wird.Unter dem Thema „Mensch vor Profit – Der Weg in eine menschengerechte Wirtschaft – Gemeinwohlökonomie statt Ausbeutung!“ wird Schimmer-Göresz die Ursachen der breiten Vertrauenskrise, die nicht nur Eliten, Parteien, Politiker und Medien einschließe, erläutern. Es sei inzwischen eine fortgeschrittene Demokratiemüdigkeit zu verzeichnen, die sich explosiv auf das „Betriebssystem“ unserer Gesellschaft auswirke. Das Aufkommen extremer Parteien sei hier symptomatisch. Die Krankheit heiße Postdemokratie. Diese hat zur Folge, dass nicht mehr politisch, sondern überwiegend ökonomisch regiert werde. Wichtige Entscheidungen würden zwischen den Eliten aus Politik und Wirtschaft ausgehandelt und Regierungen folgen in vorauseilendem Gehorsam den Unternehmensinteressen. Ein Beispiel hierfür sei der derzeitige Diesel- und Kartellskandal in der Automobilindustrie, aber auch die sogenannten „Freihan-delsabkommen“ TTIP, CETA, TiSA und JEFTA, die unsere Demokratie in eine industrielle Autokratie umwandelten.Die Veranstaltung findet statt am Freitag, dem 8. September 2017 um 19:00 Uhrim Kulturhaus Lüdenscheid, "Violetter Saal",Freiherr-vom-Stein-Straße 9, 58511 LüdenscheidGäste sind herzlich willkommen.



Bildinformation: Gabriela Schimmer-Göresz, Bundesvorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Bildquelle: ÖDP-Bundespressestelle, Abdruck unter Quellenangabe gestattet.