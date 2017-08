Pressemitteilung von U.S. CET Corporation

U.S. CET Corporation gibt bekannt - Ein Mitglied im Naples Team

Frau Samantha Minzey neue Office Assistant im Team der U.S. CET Corporation

Seit dem 1. Juni 2017 verstärkt Frau Samantha Minzey als Office Assistant das Team der U.S. CET Corporation im Naples Office. Frau Minzey wurde im August 2017, wie auch zuvor Frau Connie Gibbons, vom Governeur des Staates Florida, zum Notary Public ernannt und steht unseren Kunden in unsererm Naples Headquater als Notary Public zur Verfügung. Wir freuen uns mit Frau Minzey eine weitere qualifizierte Mitarbeiterin für unser Naples Team gewonnen zu haben. Bitte berücksichtigen Sie, dass Frau Minzey nur englisch spricht.

Die US CET Corporation ist ein internationaler Dienstleister der sich seit 2007 u.a. auf die Firmengruendung USA sowie den Aufbau einer Geschaeftsrepraesentanz in den USA, insbesondere im US-Bundesstaat Florida spezialisiert hat.



Im Rahmen des Aufbaues einer Geschäftsrepraesentanz in den USA ermoeglichen wir es international orientierten Kunden/Unternehmen mit überschaubarem Zeit- und Geldaufwand auf dem amerikanischen Markt Fuß zu fassen, ohne ein Büro mit eigenem Personal einrichten zu muessen.



