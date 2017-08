(fair-NEWS)

Es freut uns unseren Kunden ab sofort einen Notary Public Service in unserem Office in Naples anbieten zu können. Unserer Office Mitarbeiter in Naples wurden durch den Governeur des Staates Florida kürzlich offiziell zum Notary Public ernannt mit der Erlaubnis, diesen Service im US-Bundesstaat Florida ausüben zu dürfen. Kunden, die unseren Notary Public Service wie z.B.die Beglaubigung von Dokumenten etc. in Anspruch nehmen möchten, können dieses ab sofort in unserem Naples Office tun. Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!



Bildinformation: U.S. CET Corporation bietet ab sofort einen Notary Public Service in Naples an