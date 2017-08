Fräulein Kurvig & Mister Big 2017

Pressemitteilung von PlusPerfekt - OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Wir gratulieren Katrin Röder und Wolfgang Reuter

(fair-NEWS) Es herrscht festliche<a href="https://www.plusperfekt.de/congratulations-katrin-roeder-ist-fraeulein-kurvig-wolfgang-reuter-ist-mister-big/"> Gala-Stimmung</a> im Kunstwerk in Mönchengladbach. Die Tische sind weiß gedeckt, silberne Kronleuchter mit roten Kerzen schmücken den Raum. Alle Blicke sind gen Bühne gerichtet als Erika Cronenbroeck die Gäste zur begrüßt.



Drei Männer und acht Frauen sind derweil hinter der Bühne und warten mit großer Anspannung auf ihren Auftritt. Melanie, Rebekka, Sonia, Titilayo, Christian, Yasar, Alexandra, Katrin, Antonella, Doreen und Wolfgang sind die Kandidaten, die es bis ins Finale von Fräulein Kurvig und Mister Big 2017 geschafft haben. Sie möchten bei Deutschlands einziger Wahl für kurvige Frauen und Männer teilzunehmen und den Titel für sich nach Hause holen. Außerdem winkt den Gewinnern ein Modelvertrag.



Den Fräulein-Kurvig-Song singt Kevin Behrens. "Das bin ich!" ist der Titel. Während er performt kommen die Kandidatinnen und Kandidaten auf die Bühne und stellen sich vor. Das Spektrum der Vorstellungsrunde ist vielfältig: Wildcard-Gewinnerin Doreen rappt einen von ihr selbst komponierten Song. Kandidat Wolfgang Reuter überzeugt als Mephisto. Melanie begeistert mit einer temperamentvollen Tanzchoreo. Mucksmäuschenstill ist es, als Kandidatin Sonia "Amazing Grace" singt.



Zwischen den Vorstellungsrunden werden Modenschauen gezeigt. Da können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gleich ihr Können unter Beweis stellen. Sie präsentieren die Herbst-Winter-Kollektionen von Adia, Bonprix, NoSecret, Twister, X-Two und Yoek, Taschen von Liebju sowie Brautmode von Vollkommen Braut. Moderiert wird die Gala von Melanie Hauptmanns. Unterstützt wird sie durch Co-Moderatorin Bibi Kossmann. Für den passenden Groove sorgt DJ Van Keeken.



<a href="https://www.plusperfekt.de/congratulations-katrin-roeder-ist-fraeulein-kurvig-wolfgang-reuter-ist-mister-big/">Publikumsliebling Maite Kelly</a> ist zu Gast. Ihr wird die Gläserne Kurve übereicht. Sie ist Kurvenbortschafterin 2017.



Im großen Finale werden Katrin Röder zur Fräulein Kurvig 2017 gekürt. Ihr Appell: "Seid einfach wie ihr seid und sein möchtet ..." Vize Fräulein Kurvig ist Melanie Lang. Antonella Catalano ist die Drittplatzierte. Unter den Herren konnte der 54jährige Wolfgang Reuter die Jury und das Publikum von sich überzeugen.

Bildinformation: Glitterregen für die Sieger bei der Wahl zu Fräulein Kurvig & Mister Big | Bild: PlusPerfekt.de

PlusPerfekt.de - Online-Magazin für Plus-Size-Fashion, Lifestyle, News & Trends.



PlusPerfekt.de steht für ein neues Selbstbewusstsein. Für die Lust am Leben und den Spaß an der Mode. Gerade und erst Recht mit Plus Size!

«Fräulein Kurvig & Mister Big 2017»

