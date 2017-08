(fair-NEWS) www.mkd-sicherheitsdienst.com - Der MKD Sicherheitsdienst ist ein Unternehmen, das nach eigenen Angaben als Bewachungsfirma weit über die üblichen Leistungen hinausgehend, einen umfassenden Schutz für Auftraggeber gewährleistet. Dabei wird vom Objektschutz über den Veranstaltungsschutz bis hin zu besonderen Dienstleistungen wie der Detekteidienstleistung ein breites Leistungsspektrum angeboten, um die Sicherheit für den Auftraggeber und dessen Unternehmen zu gewährleisten.



Das Unternehmen ist regelmäßig bestrebt, die eigenen Leistungen zu optimieren. Dazu gehört, dass der Sicherheitsdienst MKD innerhalb der QAS International als ISO 9001:2015 und DIN 77200 Sicherheitsdienstleistungen zertifiziertes Unternehmen geführt wird.



Aktuell geschulte Mitarbeiter



Der hohe Qualitätsanspruch an die eigenen Leistungen wird dahingehend weiter geführt, dass die Mitarbeiter des MKD Sicherheitsdienstes regelmäßig aus- und weitergebildet werden. So gewährleistet das Unternehmen, dass alle Mitarbeiter für aktuelle Gefahrensituationen sensibilisiert sind und dass immer der neueste Kenntnisstand gegeben ist, den Schutz der Auftraggeber und deren Unternehmen umzusetzen.



Transparent arbeitender Partner der Auftraggeber



Der <a href="https://www.mkd-sicherheitsdienst.com/kompetenz-im-objektschutz-mehr-sicherheitsdienst-als-viele-meinen/">Sicherheitsdienst setzt in hohe Werte</a> wie Ehrlichkeit und Flexibilität sowie Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Transparenz, um gemeinsam mit dem Auftraggeber die Arbeit als Bewachungsfirma mit Tätigkeitsfeld im Raum Stuttgart und Sindelfingen umzusetzen und für den Auftraggeber damit nicht nur Dienstleister im Veranstaltungsschutz, Objektschutz und weiteren Aufgabenstellungen als Sicherheitsdienst tätig zu werden. Das Unternehmen betrachtet sich als Partner des Auftraggebers und nicht als reiner Dienstleister, der seine Aufgaben wahrnimmt. Die Sicherheit für Auftraggeber wird damit weit über die üblichen Aufgabenstellungen hin erfüllt.



Langjährige Erfahrung



Im Rahmen der Tätigkeit als Sicherheitsdienst hat das Unternehmen nunmehr über 15 Jahre Erfahrung. Diese wird ergänzt durch permanente Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeiter. Für den Auftraggeber bedeutet das, auf einen Sicherheitsdienst zu setzen, der alle Anforderungen erfüllt, um perfekten Rundumschutz im Bereich Sicherheit in vielen Bereichen umzusetzen.



Das Leistungspaket ist sehr vielfältig



Der MKD Sicherheitsdienst liefert für Auftraggeber ein Leistungspaket, das über die Standardleistungen vieler Sicherheitsdienste weit hinaus arbeitet. Immer dann, wenn es um Sicherheit geht, ist der MKD Sicherheitsdienst ein wertvoller Ansprechpartner, der alle Aufgabenstellungen in diesem Bereich erfüllen kann. Aufgrund der Größe des Unternehmens und der breit aufgestellten Ausbildung der vielen Mitarbeiter können sämtliche Anforderungen erfüllt werden, die im Zusammenhang eines Unternehmens und der Thematik Sicherheit stehen.



Mehr Informationen unter: <a href="https://www.mkd-sicherheitsdienst.com">www.mkd-sicherheitsdienst.com</a>