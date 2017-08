Dirndl-Trends: Stylische Lieblingsstücke jetzt auch in Übergröße

(fair-NEWS)

Fesche Dirndl haben Hochsaison. Ob zum Trachtenfest oder zum festlichen Anlass. Doch welcher Style ist gerade angesagt? PlusPerfekt sprach mit einem Experten über die Trends 2017.<a href="https://www.plusperfekt.de/dirndl-trends-stylische-lieblingsteile-in-plus-size/">Flower-Power auch beim Trachtenkleid </a>Blumige Designs sind weiter angesagt. Sowohl als Grunddesign im Oberstoff als auch auf den Schürzen. Hochwertige Materialien und feine Optiken sind im Trend. Gerne leicht glänzend. Die neuen Farbtrends sind Beige, Braun, Taupe, Champagner und Natur. Sie werden auch in Übergrößen immer stärker nachgefragt. Grundfarben wie Marine kombiniert mit Apricot, Weiß oder Creme sind nach wie vor ein Dauerthema.Besonders gefragt sind Plus Size Dirndl in 60er Länge. Der Dirndlrock geht dabei kurz übers Knie. Das wirkt jung und kann auch in großen Größen von vielen Kundinnen getragen werden. Diese Länge passt sehr gut zu der neuen Art <a href="https://www.plusperfekt.de/dirndl-trends-stylische-lieblingsteile-in-plus-size/">Dirndl im Plus Size Bereich</a>, sagt der Trachtenexperte. Für ihn und sein Team hat die Konfektionsgröße nichts mit der Einstellung zur Mode zu tun. Es war daher naheliegend eine spezielle Plus Size Kollektion aufzulegen: Modelle, die sich im Normalgrößensegment Beliebtheit erfreuen, wurden von der Schnittführung auf die Konturen kurviger Frauen adaptiert. Losgelöst von Muff und Klassik will diese Kollektion die Lust auf Mode, auf angesagte Stoffe, Designs und Formen bei Plus Size Trachtenkleidern widerspiegeln.Besonderen Wert wurde auf die <a href="https://www.plusperfekt.de/dirndl-trends-stylische-lieblingsteile-in-plus-size/">Optimierung der Schnitte für Curvys</a> gelegt. Die Modelle wurden mit verschiedenen Plus Size Models im Bauch- und Brustbereich getestet und immer wieder durch die Schnittmeisterin optimiert. Mit der normalen Konfektionsgröße kommt Frau also bestens aus. Das Dirndl oder die Dirndlbluse extra größer bestellen ist nicht erforderlich. Und falls es doch mal einer individuellen Anpassung bedarf: Die Taillen- und Seitennähte sind mit entsprechenden Naht-Zugaben ausgestattet, so dass das Dirndl auf die eigenen Proportionen optimiert werden kann.<a href="https://www.plusperfekt.de/dirndl-trends-stylische-lieblingsteile-in-plus-size/">Zur Dirndl-Bildergalerie!</a>



Bildinformation: Dirndlmode - nicht nur fürs Oktoberfest - Bild: Alpenclassics (Bildquelle: Bildrechte: Alpenclassics)