Reetdachhaus direkt vor Sylt und Dänemark zu verkaufen

So weich so warm und dieser Duft, in der Tat, kein Ziegeldach strahlt so viel Wohlbehagen aus wie ein mit Reet gedecktes Haus. Kein anderes Material hat in den vergangenen Jahren eine vergleichbare Renaissance erlebt. In Süderlügum-Wimmersbüll direkt vor Sylt und Dänemark ist ein großzügiges Reetdachhaus in absolut ruhiger Lage auf einem ca. 4.800 qm großen Grundstück und zusätzlichem Land mit Waldstück (ca. 35.000 qm Fläche) provisionsfrei zu verkaufen. Der Kaufpreis für dieses große Anwesen beträgt nur 275.000 €.Das Haus wurde 1980 komplett saniert, das DG teilweise ausgebaut und neue Gauben integriert. Erst vor 2 Jahren wurde eine neue Gasheizung Vaillant mit Warmwasserspeicher eingebaut. Das Haus hat einen schönen offenen Kamin aus Naturstein, ist gefliest mit Fußbodenerwärmung und hat Holz-Sprossenfenster. Das EG hat eine Fläche von ca. 125 qm (Eingangsbereich mit großer Diele, Wohnbereich mit off. Kamin, GÄ-WC/DU, Büro, Esszimmer, Schlafzimmer, Küche mit Essplatz, großes Bad mit Eckbadewanne, zus. kleine Küche, Technikraum).Ein Reetdachanwesen in einer außergewöhnlich ruhigen Lage, nicht einsehbarem Grundstück und zeitloser Bausubstanz, das sowohl zur Eigennutzung als auch zur Vermietung bestens geeignet ist. Das berühmte, heilkräftige und milde Klima an der Nordsee, sowie das begrenzte Angebot an Reetdachanwesen mit Ambiente und Flair, machen solche Objekte zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft. Solche Anwesen gibt es ganz selten am Markt, hier stimmen Preis und Leistung!Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Die nordfriesische Marsch ist Heimat zahlreicher selten gewordener Tier- und Pflanzenarten, fast 10% des Kreisgebiets stehen daher inzwischen unter Naturschutz. Das Meer zieht die Deutschen von jeher magisch an. Rund sechs Prozent der Bundesbürger verbrachten im vergangenen Jahr ihren Haupturlaub an der Küste der Nordsee. Damit gehört sie zu den beliebtesten Reiseregionen der Deutschen. Wer sich auf sie einlässt, wird reich belohnt: durch Erholung, die noch lange nachwirkt.Die Region steht für Lebensqualität, Entschleunigung und Erholung. Sehenswert ist das romantische Städtchen Tønder an der Westküste. Viele nutzen das grenznahe Städtchen gerne zum Einkaufsbummel und besuchen die Antiquitätenhändler z.B. in Tønder oder Møgeltønder. Der Hjerpsted Strand (18 km Entfernung) ist ein Strand hinter Højer und nicht weit von Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und bei gutem Wetter direkten Blick nach Sylt und Rømø. Die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt.Ideale Lage für Ausflüge auf die Insel Sylt, an die Ostsee oder zu den Stränden nach Dänemark. Freunde des Golfsports finden in kurzer Entfernung in landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Langenberger Forstes den vorbildlichen 18-Loch-Golfplatz Hof Berg. Ein weiterer Golfplatz befindet sich in Dänemark (Tønder) in unmittelbarer Nähe zum Reetdachhaus in Wimmersbüll.Erleben Sie die Vorteile in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft, die der große deutsche Expressionist Emil Nolde wie kein anderer in seinem künstlerischem Werk mit seiner Rauheit, Lieblichkeit und Farbenpracht konserviert hat. Besuchen Sie das Nolde-Museum mit dem Nolde-Cafe Seebüll. Ein großes Kulturprogramm und Konzerte gibt es auch im Charlottenhof in Klanxbüll. Alle Dinge des täglichen Lebens bekommen Sie in Süderlügum (Edeka, Aldi, Calle, Wochenmarkt etc.) oder im nahegelegenen Niebüll.Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft. Die Skyline von Flensburg und die zahlreichen weißen Segelboote, die vor dem Wind kreuzen, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren oder Sie setzen sich in eines der vielen Straßencafes oder Restaurants am Wasser. Besuchen Sie die Restaurants in Sonwik direkt am Yachthafen mit Meerblick.Infos: https://www.cvm-chevalier.de/Reetdachhaus-direkt-vor-Sylt-und-Daenemark.htm und Tel. 04661 941305



Bildinformation: www.Reethaeuser.de