Metropolen 16 mit Rendite und Sicherheit

Die PROJECT Investment Gruppe wurde 1995 gegründet und ist Spezialist für die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, Frankfurt, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien. Für private, semi-professionelle und institutionelle Investoren bietet das Investmenthaus indirekte Immobilieninvestments, die die üblichen Stressfaktoren vermeiden und gleichzeitig eine attraktive Rendite bieten. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer bei Publikumsfonds in diesem Segment.Der Metropolen 16 bietet als Wohnimmobilienfonds die chancenreiche Beteiligungsmöglichkeit an Immobilienentwicklungen in den acht Metropolregionen Berlin, Frankfurt, Hamburg, Nürnberg, München, Düsseldorf, Köln und Wien. Das Angebot verzichtet aus Stabilitätsgründen auf jegliche Fremdfinanzierung. PROJECT hat auch im vergangenen Geschäftsjahr ein durchweg stabiles Wachstum vorzuweisen. Das Eigenkapitalvolumen und die Investorenzahlen sind weiter gestiegen. Die sieben in 2015 abgeschlossenen Immobilienentwicklungen erzielten eine Durchschnittsrendite von über 12 Prozent pro Jahr auf das eingesetzte Kapital.Die Vorteile Metropolen 16:Nur Top-Lage (München, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Wien)Beteiligung ab 10.000 EURErfahrenes ManagementSteuerung der gesamtem Wertschöpfungskette bei der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf der WohnungenMonatliche Auszahlung 6 % p.a. von gezeichnetem KommanditkapitalLaufzeitende: 31.12.2025 (ca. 9 Jahre)Prognostizierte Gesamtausschüttung 156,2 %Bereits in 21 Objekte investiert (breite Risikostreuung)Hohe InvestitionsquoteReiner EigenkapitalfondsKeine NachschusspflichtVorzeitige Kapitalrückzahlung möglichRenditeerwartung 6 % und höherEinkünfte aus KapitalvermögenTop-LeistungsbilanzBestnoten von den AnalystenScope Award Dezember 2016Flexibilität:Keine Entnahme von gezeichnetem Kommanditkapital4% monatliche Entnahme des gezeichneten Kommanditkapitals p.a. (Beginn frei wählbar)6% monatliche Entnahme des gezeichneten Kommanditkapitals p.a. (Beginn frei wählbar)Weitere Informationen: https://www.cvm-chevalier.de/Project-Metropolen-16 und Tel. 06021 - 22600



