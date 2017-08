DFV Hotel Weinheim Investmentkommanditgesellschaft

(fair-NEWS)

Der Fonds investiert in das bestens eingeführte NH Hotel Weinheim mit insgesamt 187 Gästezimmern in Weinheim im wirtschaftsstarken Rhein-Neckar-Raum. Betrieben wird das Hotel von NH, einer der 20 größten Hoteleriegruppen der Welt und inzwischen die drittgrößte Business-Hotelgruppe in Europa, die auch in diesem Jahr erneut hervorragende Wirtschaftsdaten veröffentlicht hat.Die herausragenden Merkmale:Konservative KalkulationInflationsausgleich Ihres investierten Kapitals durch indexierten PachtvertragKein Nachvermietungsrisiko während der gesamten LaufzeitBei nur 13 Jahren und acht Monaten Fondslaufzeit ist das Hotel über den gesamten Zeitraum fest verpachtetRendite und wertstabile VermögensanlageErfahrener und bonitätsstarker Betreiber NH GroupGutes Rating von den AnalystenMonatliche Auszahlung von 5,20% p.a. steigend; zuzüglich Wertentwicklung des AnlagekapitalsØ Wertzuwachs vor Steuern 5,52% p.a. lt. PrognoseInvestition bereits ab € 20.000,-Die NH Group betreibt weltweit mehr als 400 Hotels. NH ist ein spanischer Konzern und wurde 1978 in Navarra gegründet. Das Kürzel NH steht für Navarra Hoteles. Nach erfolgreichen Eröffnungen in Berlin, Frankfurt, Hamburg und Dresden hat die NH Hotel Group ihre neue Premiummarke NH Collection nun offiziell in Deutschland eingeführt.Das NH Weinheim liegt an der berühmten Bergstraße inmitten der Rhein-Neckar-Region und im schönen Odenwald. Es bietet eine schnelle Anbindung zur Autobahn. Das Hotel ist ungefähr 5 Fahrminuten mit dem Auto und 25 bis 30 Gehminuten vom Zentrum der Stadt Weinheim entfernt.Informationen: https://www.pflegeimmobilie.net/pflegefonds/nh-fonds-weinheim/ Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei



Bildinformation: www.pflegeimmobilie.net