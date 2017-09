EiMSIG Fenstersensor I Ready for Apple HomeKit

(fair-NEWS)

Gudensberg, den 01.09.2017Es ist eine Weltneuheit, die der Hersteller für Sicherheitstechnik und Alarmanlagen, EiMSIG, ab Freitag auf der IFA in Berlin vorstellt: Einen Fenstersensor, der sowohl gekippte Fenster sichert, als auch die Glasflächen überwacht. Er ist mit dem Bluetooth Low Energy Funkstandard ausgestattet und kompatibel mit dem Apple HomeKit.Der Fenstersensor wird gemeinsam mit dem Pionier für HomeKit-Technologien, Elgato, in Halle 15.1 an Stand 174 präsentiert.Eine smarte FunktionsweiseDie Sensoren sitzen unsichtbar in den Rahmen von Fenstern und Türen. Weitere Vorrichtungen am Fenster sind nicht nötig, die gesamte Technologie ist in einem Sensor untergebracht. Das Besondere am EiMSIG Fenstersensor mit Glasüberwachung für Apple HomeKit: Gegen die Scheibe fliegende Vögel oder Fußbälle und vom Wind zufallende Fenster werden durch den Sensor erkannt und lösen keinen Alarm aus. Schläge oder starke Gewalteinwirkungen werden jedoch sofort erkannt.Komfortabel und praktisch: Die Apple Home AppSeit iOS 10 hat jeder Apple-Nutzer die Home App auf seinem iPhone oder iPad. Sie ist der sichere und zukunftsfähige Standard, der es erlaubt, das Zuhause automatisiert zu überwachen. Mit der Home App kann der Nutzer sein HomeKit-Zubehör einfach und sicher steuern - alle Geräte sind miteinander verbunden!Anwendungsbeispiele für den Einsatz der SensorenSiri fragen: Ist das Badezimmerfenster noch offen? Ist Regen angesagt, einfach per Klick in der Home App das Fenster ansteuern und den Rollladen herunterlassen.Sicherheit genießen: Der <a href="https://www.alarmanlage-eimsig.de/fenstersensor-pre-order-form/">Fenstersensor für HomeKit</a> sichert die Fenster und überwacht das Glas.Energie sparen: Beim Lüften regelt sich die Heizung automatisch runter. Wer es am Feierabend zuhause warm haben möchte, stellt die Wunschtemperatur per App vom Büro aus ein.Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: in Halle 15.1 an Stand 174 (Elgato).



