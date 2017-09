Langsames Internet muss nicht sein

(fair-NEWS)

Wenn man nur einen schlechten Internetzugang besitzt, dieses aber ändern möchte, so besteht die Möglichkeit sich für einen Internetzugang über Satellit zu entscheiden. Mit diesem SAT-DSL Zugang hat man verschiedene Vorteile, der größte ist aber die ständige Verfügbarkeit. Denn während man bei den herkömmlichen Mobilfunknetzen einen Funkmast benötigt wird, ist beim Internet über Satellit eine Kommunikation möglich, wenn man sich im Ausstrahlungsbereich befindet. Allerdings hat diese Technik auch einen Nachteil zu verzeichnen, den man in den hohen Latenzzeiten findet, welche auf die große Entfernung die zurückgelegt werden muss, zurückzuführen ist. Während bei der normalen DSL-Leitung eine Latenzzeit von 20 ms erreicht wird, beträgt sie bei der Satelliten Technik zwischen 500 ms und 700 ms.Die verschiedenen Wege des SatelliteninternetsHinter der SAT-DSL Technik verbergen sich zwei mögliche Wege:• die 1-Weg-Satellitenverbindung• die 2-Wege-SatellitenverbindungWo sich die Unterschiede dieser beiden Möglichkeiten verbergen kann unter https://www.satelliten-internet-vergleich.de nachgelesen werden. Um das Internet über Satellit empfangen zu können ist jedoch eine Satellitenempfangsanlage erforderlich, diese kann bei einigen Anbietern gemietet werden. Manche Provider bieten diese Hardware allerdings auch zum Kauf an. Die monatlichen Gebühren die für den Betrieb des SAT-DSL anfallen, sind etwas teurer als die Kosten beim herkömmlichen Internetempfang über Kabel oder DSL. Neben den monatlichen Kosten wird eine einmalige Bereitstellungsgebühr erforderlich.Anbieter vergleichenDa es für das Internet via Satellit einige Anbieter gibt, welche mit den unterschiedlichsten Tarifen auf den Markt sind, ist es wichtig, diese Anbieter näher zu beleuchten um den passenden Tarif herauszukristallisieren. Denn die einzelnen Tarife unterscheiden sich nicht nur in den monatlichen Kosten sondern auch in der Download und Uploadrate sowie dem Transfervolumen und den Einrichtungsgebühren.