Renommierter Anwenderpreis: Quadia erhält European Readers Choice Award für EasyWebinar

(fair-NEWS) Hilversum, 01.September 2017 - Quadia Online Video ist mit dem European Readers Choice Award für seinen Live-Stream-Service EasyWebinar ausgezeichnet worden. Dies hat die Redaktion von Streaming Media Europe gestern bekanntgegeben. Quadia, der führende Anbieter für Online-Video-Technologien, erhält die renommierte Auszeichnung in der Kategorie „Best Webcast Platform“ – eine internationale Anerkennung seitens der Anwender für die erfolgreiche und leistungsstarke Quadia Webcasting-Plattform.



Streaming Media ist Herausgeber des gleichnamigen Branchenmagazins zum Thema Online-Nachrichten und -Videos. Der Verlag vergibt jährlich europaweite Auszeichnungen an Unternehmen, die Marktführer auf diesem Gebiet sind oder sich durch besondere Leistungen und Lösungsangebote auszeichnen.



Webinare & Webcasts ersetzen zunehmend bspw. lokale Trainings und Seminare, bei denen die Teilnehmer physisch anwesend sein müssen. Immer mehr Menschen nehmen tagtäglich online an Webinaren und Webcasts teil, bei denen u.a. Experten und Vorstände ihre Botschaft auf digitalem Wege teilen. In vielen Fällen sind Webinare und Webcasts interaktiv, d.h. Zuschauer können jederzeit Fragen stellen und an Umfragen teilnehmen. Quadia ist im boomenden Webinar-Markt seit vielen Jahren mit der EasyWebinar-Lösung aktiv. Es handelt sich um eine Gesamtlösung, die von Registrierung und Live-Übertragung bis hin zum On-Demand-Rückblick reicht. EasyWebinar lässt sich sowohl für die interne als auch externe Online-Video-Kommunikation einsetzen.



Nico Verspaget, CEO bei Quadia, kommentiert: „Das Besondere am European Readers Choice Award ist, dass die Gewinner von Menschen ausgewählt werden, die diese Techniken und Dienste täglich nutzen. Mit dieser Auszeichnung erhält Quadia eine große Anerkennung für die Entwicklung und Optimierung unserer Gesamtlösung, die wir seit Jahren erfolgreich einsetzen.“