Claudio Guarnieri ab sofort buchbar bei CSA

(fair-NEWS)

Kaum ein Thema ist momentan so präsent und nachgefragt wie Digitalisierung. Ob Cyberangriffe oder digitaler Wandel - sowohl für Unternehmen, als auch für Privatpersonen bestimmt die Thematik mehr und mehr den Alltag. Die Redneragentur CSA ist daher stets auf der Suche nach informativen Rednern mit einem spannenden Background, die mit ihrer Expertise etwas Licht in die nach wie vor etwas dunkle Materie bringen. Mit <a href="https://celebrity-speakers.de/redner/claudio-guarnieri/">Claudio Guarnieri</a> hat die CSA einen weiteren Referenten im Portfolio, der Aufklärung betreibt und sich für Informations- und Computersicherheit, sowie Privatsphäre in einer digitalisierten Welt einsetzt. Claudio ist einer der bekanntesten und talentiertesten Hacker und Sicherheitsforscher der Szene, darüber hinaus ist er Leitender Technologe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Er berät Organisationen zu operativer Sicherheit und digitaler Gefahrenabwehr, ist Entwickler der Open-Source-Schadsoftware-Analyse-Tools Cuckoo Sandbox und Viper, ist 2016 Mitbegründer der NGO "Security Without Borders" gewesen und wurde im selben Jahr vom Forbes-Magazin in die Bestenliste der 30 Under 30 gewählt.Vorträge von Claudio Guarnieri sind buchbar über <a href="https://celebrity-speakers.de/"> www.celebrity-speakers.de . </a>