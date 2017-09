Goldener Herbst - bmi regional startet Sale

(fair-NEWS)

München / East Midlands Airport, 01. September 2017 - bmi regional hat über 500.000 Flüge in der Herbstaktion und bietet Flugpreise ab EUR 59 one way auf dem europäischen Streckennetz. Genießen Sie den goldenen Herbst und nutzen die "Herbstflügel" von bmi regional. Die Fluggesellschaft bietet günstige Tarife auf jeder Strecke ihres Netzwerkes an, darunter auch die jüngst gestarteten Destinationen wie Stuttgart, Birmingham und Lublin.Ab heute bis zum 11. September 2017 können Passagiere den Sondertarif ab EUR59 one way bei bmi regional buchen. Die Fluggesellschaft steht für Qualität, Pünktlichkeit und höchste Sicherheitsstandards von Anfang bis Ende. Der Sondertarif gilt für den einfachen Flug inkl. Steuern und Servicegebühren, 23 kg Freigepäck, Sitzplatzreservierung, Online Check-In sowie Snacks und Getränke an Bord zur Verfügung. Der Preis versteht sich pro Person und ist nach Verfügbarkeit zu buchen über: www.flybmi.com . Die Reisezeit ist ab 15. September 2017 bis 31. März 2018, es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Flüge sind je nach Verfügbarkeit buchbar.Lust? Zeit? Abwechslung? Europa ist spannend und die Städte haben viel zu bieten und bmi regional bringt Sie direkt dorthin.Die Flüge aus Deutschland in der Übersicht:Düsseldorf - Bristol, ab EUR 79 one wayFrankfurt - Bristol, ab EUR 109 one wayFrankfurt - Jongköping, ab EUR 109 one wayFrankfurt - Karlstadt, ab EUR 109 one wayHamburg - Bristol, ab EUR 99 one wayMünchen - Bristol, ab EUR 99 one wayMünchen - Brünn, ab EUR 89 one wayMünchen - Southampton, ab EUR 89 one wayMünchen - Norrköping, ab EUR 99 one wayMünchen - Rostock, ab EUR 89 one wayMünchen - Bergamo Mailand, ab EUR 89 one wayMünchen - Lublin, ab EUR 89 one wayMünchen - Saarbrücken, ab EUR 89 one waySaarbrücken - München, ab EUR69 one wayNürnberg - Birmingham, ab EUR 79 one wayRostock - München, ab EUR59 one wayRostock - Stuttgart, ab EUR 79 one wayStuttgart - Rostock, ab EUR79 one way



Bildinformation: Goldener Herbst - bmi regional startet Sale