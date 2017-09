(fair-NEWS)

Dr. Wladimir Klitschko ist erfolgreicher Geschäftsmann. Als Spitzensportler begreift er stets Probleme als Herausforderungen, als Challenge. Wie Manager diese Methode ins Unternehmentransferieren und Herausforderungen meistern können, zeigt Klitschko nun auch in seinem inspirierenden Buch. Die eigenen Erfolge auch für andere nutzbar zu machen, aus Niederlagen zu lernen, langfristig zu planen und kontinuierlich Leistung zu erbringen, sind darauf aufbauend seine Eckpfeiler für erfolgreiches Management.Live im Atrium, ein Event mit erlesenem Publikum in Berlin bei Dussmann, einem Kultur-Kaufhaus direkt am Bahnhof Friedrichstrasse.Wladimir Klitschko: im Challenge Management gebe ich all meine Erfahrungen aus mehr alseinem Vierteljahrhundert Leistungssport weiter. Ich habe Methoden und Wege im Sport entwickelt, die ich ins wirtschaftliche Umfeld transferiert habe. Genau diese stecken im Challenge Management. Ich bin davon überzeugt, das nachhaltig nur erfolgreich ist, wer Ausdauer, Beweglichkeit, Koordination und Konzentration vorweisen kann, Eigenschaften, dieerfolgreiche Sportler haben müssen. Ohne Weggefährten werden wir unsere Ziele nicht erreichen. So viel steht fest. Doch manchmal finden wir Weggefährten dort, wo wir sie amwenigsten vermuten, bei unseren Mitbewerbern. Heißt: Wir kooperieren mit unseren Konkurrenten und kommen gemeinsam weiter als beide einzeln. Zum einen ist es wichtig seine Hausaugaben zu machen. Nur wer sich optimal vorbereitet, kann auf den Punkt genauseine Leistung abrufen. Gerade in der Vorbereitung bedarf es manchmal sehr viel Ausdauerund Durchhaltevermögen. Außerdem gilt es, flexibel zu sein, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Hierzu ist es auch notwendig sich zu strukturieren und zu wissen, wasman wann in welcher Lage benötigt. Und dann gilt es, sich voll auf sein Ziel zu fokussieren,nichts anderes mehr gelten zu lassen. Werden Sie besessen von ihrem Ziel. Dann werden Siees erreichen. Sie sind die bewegende Kraft.Im November 2015 hatte ich seit vielen Jahren meine Weltmeisterschaftsgürtel verloren. Einhartes Jahr mit Kampfabsagen des Gegners folgte, bis ich endlich wieder am 29. April 2017gegen Anthony Joshua in den Ring steigen konnte. Das Wembley Stadion in London war seitMonaten ausverkauft, ich kannte nur ein Ziel: Den Sieg. Ich habe diesem Ziel alles untergeordnet, so effizient wie noch nie trainiert. Ich wusste, dass ich diesen Kampf gewinnenwerde. Ich war so überzeugt, dass ich ein Video mit dem Kampfausgang auf ein USB-Stick inmeinem Mantel einnähte und dies den Medien erzählte. Das Ergebnis ist bekannt. In der 11.Runde erwischte mich ein Schlag, den ich nicht kommen sah, und Anthony Joshua wurde zumSieger erklärt. Er hat verdient gewonnen. Doch noch nie habe ich in einer Niederlage so vielgewonnen wie dieses Mal. Der Respekt und die Anerkennung die mir seitdem entgegenschlagen sind mir manchmal fast ein bisschen unheimlich. Ein britischer Journalistschrieb: "In dieser Niederlage war Wladimir größer als in einer Vielzahl seiner Siege." Seitdemdefiniere ich den Erfolg neu. Erfolg ist das Erreichen eines vorher festgelegten Ziels, unbestritten. Doch auf diesem Weg sich neue Ziele ergeben, die vorher noch nicht zu erkennen waren, an die wir vorher nicht gedacht haben und die vielleicht am Ende deutlichgrößer sind als die vorher festgelegten. Wladimir Wladimirowitsch Klitschko (Geburtsname),sein Kampfname: Dr. Steelhammer, er ist der jüngere Bruder von Vitali Klitschko.Info: Campus-Verlag, Frankfurt/New York,Dussmann Kultur-Kaufhaus, BerlinFoto: h.e.schiewer oestrich-winkel



