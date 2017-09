Pressemitteilung von FALK & Co

Neue Geschäftsführer

(fair-NEWS) Heidelberg, 1. September 2017 - FALK & Co steht im Zeichen stetigen Wachstums. Die mittelständische Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Unternehmensberatungsgesellschaft erweitert seine Geschäftsführung. Als neuer Geschäftsführer wurde Dr. Stefan Tichy bestellt.



Dr. Stefan Tichy ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten bei FALK & Co gehören die steuerliche und handelsrechtliche Gestaltungsberatung, Financial und Tax Due Diligence bei Mergers & Acquisitions, Jahresabschlussprüfung sowie HGB-Rechnungslegung und Bilanzsteuerrecht.



Der 37-Jährige studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, wo er anschließend zum Dr. rer. pol. promovierte. Im Jahr 2006 trat Dr. Stefan Tichy bei FALK & Co ein und wurde 2009 zum Steuerberater und 2012 zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Im Jahr 2012 wurde er Partner bei FALK & Co und wechselte 2015 im Zuge der Eröffnung des neuen Standortes von Heidelberg nach Mannheim.



Damit bleibt Dr. Stefan Tichy gleichzeitig seiner Verbundenheit zur Quadratestadt treu. Er ist aktiver Tennisspieler beim TK Grün-Weiß Mannheim und ehrenamtlicher Vorstand des Mannheimer Kunstvereins.

Bildinformation: FALK & Co ernennt Dr. Stefan Tichy zum Geschäftsführer

FALK & Co ist eine führende, unabhängige und mittelständische Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Unternehmensberatungsgesellschaft in Deutschland. Seit 80 Jahren prüfen, beraten und gestalten die Mitarbeiter mit hoher Qualität zu mittelstandstauglichen Konditionen. Das Leistungsangebot umfasst Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung, Transaktionsberatung, Restrukturierungsberatung, IT-Beratung, Stiftungen & Non-Profit, Vermögensbetreuung, Outsourcing und International Services. Zu den Kunden zählen Unternehmen aller Branchen, aller Größen, regional, national und international. FALK & Co ist an den Standorten Heidelberg, Mannheim, Frankfurt am Main, Berlin, München, Osnabrück, Heppenheim, Speyer, Karlsruhe und Tauberbischofsheim vertreten. FALK & Co ist Mitglied von PRAXITY, der weltweit größten internationalen Allianz von mittelständischen Wirtschaftsprüfungskanzleien, als Grundlage für eine qualifizierte, grenzüberschreitende Beratungstätigkeit. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen mit 350 Mitarbeitern über 34 Millionen Euro Umsatz. Damit gehört FALK & Co zu den Top-20 der Branche.

