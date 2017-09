Episches Spielvergnügen

(fair-NEWS)

Berlin, 01.09.2017. Das BALLY WULFF Spiel des Monats September heißt The Great Saga und wird Fantasy-Fans begeistern. Drei tapfere Helden machen sich auf den Weg, um dem bösen Drachen seinen Schatz zu entreißen – sagenhafte Gewinnfeiern, die Chance auf die beliebten Vollbilder sowie das einmalige Sammelfeature in den Freispielen machen das Spiel zu einem epischen Erlebnis.Im BALLY WULFF Spiel The Great Saga begibt sich das Heldentrio – bestehend aus Merlin, Barbar und Elbin – auf die gefährliche Reise in die düstere Höhle des Drachen und stellt sich dort dem Kampf um den goldenen Ring. Untermalt mit epischen Klängen in feinster Herr-der-Ringe-Manier begeistert das Spiel durch lange Symbolblöcke auf seinen fünf Walzen mit je drei Symbolen, welche die Chance auf heiß ersehnte Big Wins und Vollbilder erhöhen.Besonderes Highlight von The Great Saga sind die Freispiele mit Sammelfeature: Läuft der Scatter in Form einer Drachenklaue, die den hart umkämpften Ring umschließt, als Vollbild auf den mittleren drei Walzen ein, werden sieben Freispiele aktiviert. Dann erscheint ein zusätzlicher Gewinnplan mit den drei mythischen Helden direkt über den Walzen, während ein Feuerring in der Mitte der dritten Walze zusätzliche Gewinne auslost. Jeder Held, der während der Freispiele im Ring einläuft, bringt extra Punkte. Erscheint der Drache selbst im Feuer, gewinnen sogar alle drei Helden gleichzeitig und es wird ein wahres Punktefeuerwerk auf dem Bildschirm abgebrannt. Doch damit nicht genug: Mit jedem erzielten Sammelbonus erhöht sich der mögliche Gewinnwert der Heldensymbole für die jeweils nächste Drehung! Die Freispiele können sich zudem beliebig oft verlängern, immer wenn der Scatter als Vollbild auf den drei mittleren Walzen einläuft.The Great Saga bietet eine bildgewaltige Optik, die von epischer Musik und einer fantasiereichen Story getragen wird. Satte Gewinnchancen und ansprechend animierte Punktefeiern runden das Game ab. Damit ist das BALLY WULFF Spiel des Monats September ein Garant für wahres Spielvergnügen!+++ The Great Saga ist in den Spielepaketen ACTION STAR DYNAMITE, ACTION STAR STORM, ACTION STAR XENON sowie im ACTION STAR TITAN enthalten.+++



