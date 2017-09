Lösung zu Virenschutz und Hyperkonvergenz im Data-Center

Pressemitteilung von tec4net GmbH

Mit GrafittyZone von Bitdefender bietet tec4net eine skalierbare und unkompliziert zu betreibende Lösung, die ihre Stärken besonders in virtualisierten Umgebungen unter Beweis stellt.



Derzeit gewährt der IT-Dienstleister aus Gräfelfing bei München einen Nachlass von 20% auf die Businessprodukte von Bitdefender.



Vorzüge:



- Deutliche Performanceverbesserung virtueller Umgebungen mittels zentralem Scanning.



- Ransomware wird zuverlässig durch Künstliche Intelligenz erkannt.



- Virenerkennung deutlich besser als bei Konkurrenzprodukten.



- 11 Milliarden Sicherheitsanfragen pro Tag ermöglichen die frühzeitige Erkennung neuer Gefahren.



- Zentrale Verwaltung aller Systeme über eine Admin-Konsole.



- Mehr als 500.000.000 Endpunkte werden weltweit erfolgreich durch Bitdefender geschützt.



- Einfaches und kundenorientiertes Lizenzmodell.



Gerne präsentiert tec4net die beschriebene Lösung beim seinen Kunden vor Ort oder bietet eine 30 tägige Teststellung zur Ansicht.



tec4net Broschüre zur GrafittyZone

http://tec4net.com//public/bitdefender/20161211_tec4net_info_gz.pdf



Artikel: Bitdefender und Hyperkonvergenz



Unabhängige Testberichte

www.bitdefender.de/business/awards.html



Matthias Walter, tec4net GmbH -

Die Firma tec4net wurde 2003 in Berlin gegründet, und hat heute Ihren Hauptsitz in Gräfelfing bei München. Der IT-Dienstleister betreut mittelständische Unternehmen und unterstützt Großkunden und Konzerne bei der Planung und Umsetzung ihrer IT-Projekte.



Die tec4net bietet ihren Kunden hierbei, von der IT-Strategieberatung über die Lieferung von Hard- und Software, Projektplanung und -durchführung bis zur Beratung im Bereich Datenschutz und IT-Security ein breites Spektrum an Dienstleistungen.



Um alle Kundenanforderung kompetent umzusetzen, setzt das Unternehmen nicht nur auf den Einsatz von eigenem Personal, sondern bildet gerade bei großen Projekten praxiserprobte Teams, welche sich aus eigenem Personal, spezialisierten Partner-Unternehmen und Freiberuflern zusammensetzen.

