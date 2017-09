tec4net bietet mit Netdisturb | Den vermutlich besten Netzwerkemulator

München: tec4net liefert als exklusiver Distributor der D-A-CH-Region die Produkte von ZTI Communications. Der französiche Hersteller ist einer der führenden Entwickler von hochpräzisen Test- und Analysewerkzeuge für IP-Netzwerke im professionellen Bereich.Zu den erfolgreichsten Produkten gehört die Software Netdisturb. NetDisturb ist ein IP-Netzwerk-Emulator für IPv4 und IPv6 Netzwerke. Er erzeugt Beeinträchtigungen wie Latenz, Delay, Signalschwankungen (Jitter), eine begrenzte Bandbreite sowie verlust oder Dopplung von Pakete.NetDisturb bietet die Möglichkeit, den Datenfluss in einem IP-Netzwerk zu stören und erlaubt es so, die auftretende Effekte bei beteiligten Anwendungen, Geräten oder Diensten im Netzwerk untersuchen zu können.NetDisturb kann als Bridge zwischen zwei Ethernet-Segmenten zugeschaltet werden (gleiches IP-Netzwerk oder zwei verschiedene IP-Netze sind möglich). Die Paketübertragung erfolgt bidirektional auf Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet. Netzwerkkarten mit 10/100/1000 sind derzeit möglich.Anwendungsbereiche:Entwicklungsunterstützung und Fehlerbeseitigung bei Automaten für IP-Ausrüstungen:insbesondere für Set-Top-Boxen in Kabel- oder TelekommunikationsumgebungenLeistungs- und Abnahmetests:Qualifizieren und bewerten von IP-Ausrüstungen (Telefon, Fax, Gateway, Set-Top-Box, IMS Core, Call Server, Anwendungsserver, Residential Gateway,ADSL-Wireless-Router usw.) und Anwendungen (Audio- und Video-Streaming) über IP-Netzwerke.Konfiguration und Kontrolle von IP-Ausrüstung für die Produktverifikation und -tests:mögliche definition verschiedene QoS-Levels in einer Intranet- oder Internetumgebung, um Endgeräte, Gateways und Router zu konfigurieren.Testlabors:NetDisturb bietet reproduzierbare QoS bei verschiedenen Flows unter Verwendung von Konfigurationsmodus und -werten (Verlust, Doppelung, Verzögerung, Beeinträchtigung des Paketinhalts), die vom Nutzer definiert werden, und bildet so reale Probleme im Labor nach.Anwendungstest:NetDisturb ermöglicht Tests von Anwendungen wie Voice over IP, Fax over IP, Audio- und Video-Streaming und andere verteilte Anwendungen. Nachbildung symmetrischer oder asymmetrischer Netzwerkbedingungen, die im Internet und auf Unternehmensnetzwerken zu finden sind (LAN, MAN, WAN): Latenz, Signalschwankungen, Paketverlust, Bandbreitenbeschränkung usw., um IP-Anwendungen (VoIP, Audio- & Video-Streaming usw.), Dienste und Produkte, die auf verschiedene reale Bedingungen empfindlich reagieren, zu testen.Simulation von Satellitenverbindungenmit erheblichen Verzögerungen und beschränkter Bandbreite und mehr.Weitere Informationen...http://www.netzwerk-emulator.deMatthias Walter, tec4net GmbH - www.tec4net.com -EDV-Sachverständiger | Auditor für Datenschutz und IT-SicherheitTestversionhttp://www.zti-telecom.com/EN/NetDisturb_FreeTrial.htmlBroschürehttp://www.zti-telecom.com/BrochuresN/NetDisturb%20Literature%20V6.0.pdf



