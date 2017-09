Startseite

(fair-NEWS)

Cindy lebt zusammen mit ihrer 11-jährigen Tochter Charlotte in Olongapo City auf den Philippinen. Die 30-jährige hatte es nie leicht. Mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebte sie lange Zeit bei ihren Eltern im Armenviertel der Stadt. Ihr Vater war Mitglied einer Drogengang, weshalb er für eine lange Zeit im Gefängnis saß. Als er entlassen wurde und Gewalt und Drogen den Alltag der kleinen Familie bestimmte, nahm ihr Ehemann seine Familie aus dem schlechten Umfeld. Er zog mit ihnen in ein kleines Haus mit eigenem Bad. Dies ist unüblich für die philippinische Unterschicht und machte die Familie sehr glücklich.2016 landete Cindys Mann wegen schwerer Verbrechen im Gefängnis, woraufhin Cindy sich von ihm trennte. Sie möchte nun als alleinerziehende Mutter für ihre Tochter sorgen und entschied sich mit Hilfe einer unserer Mikrokredite in Höhe von 125 Euro ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. Sie kauft Tiefkühlkost wie Hotdogs, Tocino, Longaniza und vieles mehr in einem Großhandel ein und verkauft diese anschließend an Nachbarn und Freunde in der Gegend. Die Waren verkauft sie einmal in der Woche, immer dann wenn die Leute ihren Lohn bekommen.



Bildinformation: Vertragsunterzeichnung