Reizdarmsyndrom im Web

Autorin Sabine Beuke veröffentlicht ihre neue Webseite mit integrierten Blog. Sie schreibt als Selbstbetroffene über das Reizdarmsyndrom. Viele Informationen stellt sie den Besucher zur Verfügung. Der Hilfesuchende bekommt hier Wissenswertes über die Entstehung eines Reizdarmsyndroms und welche Ernährung sich hierbei als darmverträglich zeigt, anbei eine umfangreiche Lebensmittelliste mit passenden Rezepten dazu. Die Blogbeiträge sind unterteilt nach Kategorien und enthalten passende Schlagwörter, damit jeder Suchende die Möglichkeit hat, sich schnell und individuell zu informieren.Bessere Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit bietet die optische Anpassung der neuen Webseite an Ihre Endgeräte. Ob im Hoch- oder Querformat, egal, wie Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet halten. Sie erhalten den vollen Überblick über den gezeigten Inhalt.Kurzer Auszug aus der Startseite, https://sabinebeuke.de , hier ist folgendes zu lesen: Welche Ernährung hilft tatsächlich gegen Verdauungsprobleme, bzw. gilt als gut darmverträglich? Meine kohlenhydratarme Ernährungsvariation - Low Carb bei Reizdarm - hat sich in Sachen Verdauung sehr gut bewährt. Meine Low Carb Methode bedeutet: weniger Kohlenhydrate – weniger Zucker = keine Beschwerden. Diese Low Carb Variante unterstützt nicht nur den Aufbau, sondern auch den Erhalt der gesunden Darmschleimhaut und bringt die Darmflora wieder ins Gleichgewicht.Ich habe aus geeigneten Lebensmitteln viele Low Carb Rezepte für den empfindlichen Darm selbst entwickelt, getestet und für wirksam erklärt. Mit meiner Low Carb Methode (hilft die Verdauung zu verbessern) und mit etwas Sport (hilft den Stress abzubauen) habe ich die Krankheit erfolgreich bekämpfen können – bis heute lebe ich beschwerdefrei.Ich wünsche Ihnen gute Besserung und hoffe, dass Ihnen meine Low Carb Rezepte nicht nur schmecken, sondern auch helfen Ihre Beschwerden wieder loszuwerden.Ihre Sabine BeukeÜber die Autorin: Sabine Beuke ist 1964 in Bremen geboren und arbeitete viele Jahre im Lebensmittelbereich. Seit 2009 ist sie mit der Veröffentlichung ihres Buches „unhaltbare Zustände“ Buchautorin. Im Dezember 2009 kam ihr erstes elektronisches Kochbuch (eBook) „Internationale -Low Carb- Gerichte“ in den Buchhandel - bis heute hat sie über 35 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Desweiteren schreibt sie als freie Journalistin über Ernährung und gesundheitliche Themen für verschiedene Internet-Presseportale, diverse Netzwerke und auf ihrer Webseite: https://sabinebeuke.de



