Pure Weihnachtsidylle fern vom Alltag – das schlossgut gross schwansee hält besinnliche und idyllische Momente fernab von Hektik und Stress bereit!

Hamburg, September 2017Im idyllischen Winterparadies des schlossgut gross schwansee wird die Weihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. Das Weihnachten auf dem schlossgut gross schwansee-Arrangement lädt zum besinnlichen Fest der Liebe ein und schenkt Gästen eine Auszeit vom Alltag – das Weihnachtsfest inmitten nordischer Natur-Idylle und einzigartigem Lifestyle genießen.„Bilderbuchweihnachten“: Das schlossgut gross schwansee zelebriert an den andächtigen Weihnachtstagen vom 23.12.2017 bis zum 26.12.2017 ein ganz besonders festliches Arrangement. Von der glanzvollen Lobby über das eindrucksvolle „Schlossrestaurant 1745“ bis hin zu mit Tannenbäumen geschmückten Suiten erstrahlt das gesamte schlossgut gross schwansee in einem winterlichen, träumerischen Stil und sorgt für wahre Weihnachtsgefühle. Die individuell eingerichteten Zimmer des Schlossgebäudes mit luxuriöser, moderner Ausstattung laden zu erholsamen, majestätisch wohltuenden Stunden ein.Das schlossgut gross schwansee ist von einem märchenhaften Schlosspark umgeben. Nur einige Gehminuten entfernt, lädt der wundervolle Osteseestrand zu träumerischen Stunden unter klarem Sternenhimmel und zu romantischen Schneespaziergängen entlang der Küste ein. Passend zum Fest der Liebe verwandelt sich das schlossgut gross schwansee zum Ort der Geborgenheit und Wärme, um sich nicht nur von dem kalten dunklen Winter zurückzuziehen, sondern auch das Weihnachtsfest zu erleben, wie man es aus früheren Tagen kennt – familiäre Weihnachten treffen auf Natur-Idylle und den Lifestyle des schlossgut gross schwansee.Die kulinarischen Weihnachts-Highlights im schlossgut gross schwansee sorgen für perfekte Festmahl-Atmosphäre. Gäste dürfen sich auf edle Fisch- und Fleischgerichte wie Dorsch, Steinbutt, Gans und Hirschrücken freuen. Weihnachtlich angehauchte Desserts, wie geeiste Zimtstangen oder Lebkuchen mit Blutorangencurd, runden die festlichen Menüs ab. Küchenchef Alexander Prüß zaubert im „Schlossrestaurant 1745“ raffinierte Kreationen und traditionelle Köstlichkeiten in modernem, saisonalem Gewand. Bei festlichem Ambiente, stilvoller Musik und erlesenem Wein bietet das schlossgut gross schwansee eine kulinarische Vielfalt auf höchstem Niveau. So ist das Weihnachtsfest nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch das Fest des Gaumens.Das Weihnachten auf dem schlossgut gross schwansee-Arrangement mit 3 Übernachtungen in einem Klassikzimmer für eine Person inkl. Frühstück, zwei 4-Gänge-Menüs und einem 5-Gänge-Menü, ist ab 409,00€ buchbar. Ein Klassik-Doppelzimmer für zwei Personen ist für einen Preis ab 678,00€ buchbar.Mit diesen köstlichen Menüs, dem stimmungsvollen Ambiente und der romantischen Idylle der Ostseelandschaft steht einem märchenhaften Weihnachtsfest im schlossgut gross schwansee nichts mehr im Wege!Weitere Informationen, Preise und Termine gibt es unter www.schwansee.de



Bildinformation: Pure Weihnachtsidylle fern vom Alltag – das schlossgut gross schwansee hält besinnliche und idyllische Momente fernab von Hektik und Stress bereit!