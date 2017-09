Ausreiseentscheidungen werden nicht umgesetzt

(fair-NEWS)

Die EU-Kommission hat von den Mitgliedstaaten mehr Entschlossenheit bei Abschiebungen gefordert. „Rückführung und Rückübernahme sind von größter Bedeutung. Es ist nicht akzeptabel, dass diejenigen, die kein Bleiberecht in der EU haben, irregulär oder heimlich in den Mitgliedsländern bleiben“, sagte der zuständige EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos der WELT.Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurden allein im vergangenen Jahr mehr als 40 Prozent der insgesamt 305.000 Ausreiseentscheidungen nicht umgesetzt. In Deutschland ist die Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr 2017 leicht gesunken. Bis Ende Juni gab es rund 12.500 Abschiebungen, im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als 13.700 – ein Minus von neun Prozentpunkten!LKR Niedersachsen fordert die konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus Niedersachsen



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs