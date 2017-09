V.I.P.A. Berlin "LIVE" Filmset Party am 14.9.2017

(fair-NEWS)

V.I.P.A. Berlin by Marina hat im August 2017 die erste Lingerie Boutique in Deutschland eroffnet, die am Donnerstag, den 14.09.2017 zum Schauplatz des neusten Filmprojektes des New Yorker Regisseurs Aaron Allred "This is how I m feeling today" wird.Der Film spielt in Berlin und begleitet eine junge, ambitionierte Geschaftsfrau, die sich in ihrer Lust auf Erfolg komplett verliert. An den Drehschluss um 18 Uhr schliesst sich eine exklusive Modeshow und anschließende Filmset Party an, auf der nur geladene Gaste den Regisseur und die Hauptdarstellerin treffen.Bei der Live Performance der neuen Kollektionen, prasentiert von V.I.P.A. Berlin by Marina, werden Models ausgewahlte Dessous prasentieren, die im Film zu sehen sind.Gast DJs, gutes Essen und Drinks bis 22 Uhr machen diesen Abend zu einem delikaten Erlebnis fur alle Sinne.Datum: Donnerstag, 14. September 2017 von 18.00 von 22.00 UhrAnmeldung: https://business.facebook.com/events/364477067304865 Ort: V.I.P.A Berlin by Marina, Knesebeckstraße 70, 1623 Berlin, zw. KuDamm und SavignyplatzPressekontakt: Jan Gessenhardt, VIPA Berlin, Mail: jan@vipa-berlin.deWeitere Infos: http:/ / www.vipa-berlin.de/about Facebook: vipaberlin, Instagram: vipa_berlin



Bildinformation: V.I.P.A Berlin by Marina