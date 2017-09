(fair-NEWS)

Die Magie der Stille im Alltag erfahren"ICH GEFÜHLE MICH" bedeutet, verbunden mit sich selbst zu sein und aus der eigenen inneren Weisheit heraus zu handeln. Als Mutter von drei Söhnen weiß Autorin Miriam Glenk um die Herausforderung des täglichen Spagats zwischen funktionieren und fühlen, managen und loslassen, Grenzen setzen und weich werden, Raum nehmen und Raum geben.Zwölf Meditationsflows und ein "Körpergebet" unterstützen die durch private und berufliche Anforderungen aus dem Außen herausgeforderten Frauen (und Männer!) dabei, Zugang zur eigenen Gefühlswelt zu bekommen. Dieses Buch ist eine Einladung, die Schönheit des Lebens zu feiern!Was wäre, wenn die weibliche Kraft in uns allen lebendig würde und das Männliche wie Weibliche - das Yin wie das Yang - wieder in Einklang käme? Wir können in einem angst-freien "Wir" miteinander leben. Es ist genug für alle da, wenn wir jeweils unseren ureigenen Ausdruck finden dürfen und uns gegenseitig authentisch, wahrhaftig und fördernd begegnen."Wenn ich fühle was in mir steckt, kann ich fühlen was in dir steckt." Miriam Glenk"Miriam Glenk hat einen wundervollen Leitfaden geschrieben, der dich auf ebenso einfache wie nachhaltige Weise mit der magnetischen Kraft der Gefühle verbindet, aufgeladen durch praxisnahe Übungen und bereichert durch ihren Erfahrungsschatz aus ihrem "Raum für Dich. Ich Gefühle Mich" öffnet die Schatzkammer deines inneren Reichtums. Spür die Freude - sie ist dein." (Karl Gamper, Autor der "Vision von Neu-Land", moderner Mystiker)Über die AutorinMiriam Glenk ist ganzheitliche Körper-therapeutin. Ihr Arbeitsgebiet umfasst Physiotherapie, Gymnastik und Tanz, Yoga, Meditation, Shiatsu-Körpercoaching, Entspannungstherapie und vieles weitere mehr. In ihren Kursen und Seminaren liegt ihr die Arbeit mit Frauen besonders am Herzen. Die Rückerinnerung an die weibli-che Kraft des Beckens und die Erforschung der eigenen inneren Räume ist ihre gelebte Arbeitspraxis. Sie ist Inhaberin des Zentrums für Entwicklung, Bewegung und Entspannung - Raum für Dich - in Pegnitz/Bayern. Gemeinsam mit ihrem Team arbeitet sie seit 2005 mit Menschen an persönlicher und körperlicher Weiterent-wicklung. Der "Raum - für - Dich - Spirit" ist kein Konzept, vielmehr ein Weg hinein ins eigene Leben.Paperback978-3-96051-740-516,99 EuroHardcover978-3-96051-741-221,99 Euroe-book978-3-96051-742-94,99 Euro



Bildinformation: Cover