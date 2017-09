auvisio Aktive Zimmerantenne TX-285 für DVB-T/T2/DAB/DAB+

(fair-NEWS)

Per DVB-T2 die volle HD-Programmvielfalt genießen: Mit bis zu 35 dB Signalverstärkung holt manauch bei schwachem Zimmerempfang das Beste aus Bild und Ton.Auch für besten Digitalradio-Empfang per DAB+: Mit dem unterstützten extraweitenFrequenzbereich der Antenne hört man sogar seine Lieblings-Sender in bester Qualität.Störungsfrei: Dank LTE-Filter verstärkt die <a href="www.pearl.at/at-nc-1203-dvb-t-receiver-zimmerantennen-aussenantennen-signalverstaerker-dvbt-antennen.shtml">Antenne</a> von <a href="www.pearl.at/at-ar-2-2.shtml;jsessionid=gCCC9BA7187CF5956674D4502606A35EB?vid=">auvisio</a> nur die Sender-Signale. Und TVund Radio lassen sich klar und deutlich empfangen!- Aktive Flach-Antenne für DVB-T/T2-Fernsehempfang- Unterstützt den Empfang von HDTV- Empfängt auch digitale Radiosender per DAB/DAB+- Große Frequenzabdeckung: 170 - 860 MHz- Exzellente Signal-Verstärkungsleistung: bis zu 35 dB- Signal-Verstärker mit integriertem LTE-Filter: minimiert Störsignale durch Mobilfunk- Anschluss: Koax-Stecker, Impedanz: 75 Ohm- Stromversorgung Verstärker: 12 V per 230-V-Netzteil (Eurostecker, Kabellänge: 150 cm)- Maße Antenne: 145 x 235 x 19 mm, Standfuß: 144 x 12 x 72 mm, Kabellänge: 195 cm- Farbe: weiß- Maße Verstärker: 83 x 26 x 27 mm, Kabellänge: 14 cm- Gesamt-Gewicht: 296 g- Flachantenne inklusive Standfuß, Signal-Verstärker, Netzteil und deutscher AnleitungPreis: 14,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 29,90 EURBestell-Nr. PX-8999-625 Produktlink: <a href="www.pearl.de/a-PX8999-1203.shtml">www.pearl.de/a-PX8999-1203.shtml</a>



Bildinformation: auvisio Aktive Zimmerantenne für DVB-T/T2/DAB/DAB+, 35 dB Verstärkung, weiß, www.pearl.de