"Röhrige" Verwandtschaft, schauspielernde Kanzlersöhne und große Werte

(fair-NEWS)

Hannover, 01.09.2017: Als Willy Brandt im August 1967 auf der IFA den Startschuss für das Farbfernsehen in Deutschland gab, konnte er nicht ahnen, welche Entwicklung dieses Medium noch nehmen würde: Die kantigen Röhrengeräte entwickelten sich zu eleganten Designfernsehern, Fernsehshows zu Abendveranstaltungen für die ganze Familie und das Programmangebot einer Handvoll Sender zu einem internationalen 24-Stunden-Programm. Der spätere Bundeskanzler konnte zudem wohl nicht voraussehen, dass selbst sein Sohn Matthias mal eines Tages als renommierter Schauspieler in diesem Medium deutschlandweit bekannt werden würde.Auch Wertgarantie hat seine Wurzeln in diesem Bereich. Seit 1963 sichert der Spezialversicherer Fernseher und Co. ab und schützt deren Besitzer vor ungeplanten Reparaturkosten. Damals wie heute gilt: Mit dem Komplettschutz von Wertgarantie ist jeder Defekt nur halb so schlimm - auch wenn ein Schaden seinen Ursprung in der eigenen Unachtsamkeit hat. Schnell wird der Liebling wieder repariert. Angst vor Schäden und hohen Reparaturkosten sind somit kein Thema mehr.Gerade bei den aktuellen Geräten, die die Hersteller derzeit auf der IFA präsentieren, bietet sich der zusätzliche Schutz an. Denn Design-Geräte, die mit ihrer innovativen Technik nicht sofort als Fernsehgerät zu erkennen sind, sondern beispielsweise die Optik einer dunklen Glasplatte präsentieren, sind in Bezug auf kleinere Missgeschicke nicht so hart im Nehmen wie ihre "röhrige" Verwandtschaft von früher.Mehr denn je gilt heutzutage: Egal welche Produkte rund um Haushalts- und Unterhaltungselektronik aktuell in Berlin vorgestellt werden, ob weitere Smart-Home-Komponenten, Smartphones und Smartwatches, Wearables und Co. - alle sind kostenintensiv, voller hochwertiger sensibler Technik und es wert, versichert zu werden.Nicht nur der technische Fortschritt schreitet schnell voran, denn wer up to date sein will, der muss auch sein Portemonnaie je nach Wunsch etwas weiter öffnen. Los geht es bei der neuen Kühlschrank-Kamera zum Nachrüsten für rund 140 Euro und den aktuellen Smartphone-Modellen für knapp unter 1.000 Euro. Weiter geht es mit dem mit HD-Kamera ausgerüsteten Staubsauger-Roboter für 1.400 Euro. Für Design-Fernseher mit der neuesten OLED-Technik werden sogar mehrere tausend Euro fällig, so kommt für die neue Technik schnell ein fünfstelliger Gesamtbetrag zustande.Wertgarantie bietet den Kunden zeitgemäße Lösungen und optimalen Kostenschutz für ihre Geräte. Auch in Hinblick auf Langfinger bietet Wertgarantie mit seinem Diebstahlschutz eine passende Absicherung und schnelle Hilfe.Noch bis zum 6. September gibt die IFA Ein- und Ausblicke in den Bereich Consumer Electronics und Home Appliances.Zeichen: 2.906 Foto: Copyright WertgarantieAnsprechpartner für die Medien:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Public Relations | Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Referent Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 | E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.com



Bildinformation: "Röhrige" Verwandtschaft, schauspielernde Kanzlersöhne und große Werte