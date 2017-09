Hallo Welt!

(fair-NEWS)

Hannover, 01.09.2017: "Die Faszination am Beruf eines Fachinformatikers ist es, dass man Neues schaffen kann. Es sind keine Grenzen gesetzt", sagt Jennifer Rabe. Sie ist Auszubildende bei der Wertgarantie Group, dem Versicherungskonzern mit Hauptsitz am Aegi in Hannover. Ausbildung bei einer Versicherung ist langweilig - stimmt nicht, bekräftigt Jennifer Rabe.Vor einem Jahr hat sie ihre Ausbildung als Fachinformatikern für Systemintegration begonnen. Warum sie sich für ihren Beruf entschieden hat, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und was das Besondere an ihrem Ausbildungsunternehmen ist, das erklärt sie bei der "Langen Nacht der Berufe" in einem kurzen Film. Sie und weitere Azubi-Kollegen standen geduldig für mehrere Filme vor der Kamera, um von ihrer Berufsausbildung zu erzählen.Die drei fertigen Kurzfilme können sich nun alle Besucher auf dem Wertgarantie Group-Stand ansehen. Gezeigt werden sie über VR-Brillen. Jeder kann den Azubis so bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und sich selbst davon überzeugen, warum eine Ausbildung bei einer Versicherung alles andere als langweilig ist.Die Wertgarantie Group nimmt zum zweiten Mal an der "Langen Nacht der Berufe" am Freitag, dem 1. September in Hannover teil. Am Stand im Zelt 3 auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus stehen überwiegend aktuelle sowie ehemalige Auszubildende für Gespräche und Fragen bereit. Potenzielle Interessenten bekommen so unverfälschte Informationen über das Unternehmen und die Ausbildungsmöglichkeiten. Oder wie Jennifer Rabe es auf den Punkt bringt: "Wenn man hier persönliches Engagement zeigt, wird man grenzenlos gefördert."Zeichen: 1.728Ansprechpartner für die Medien:Ulrike Braungardt | Abteilungsleiterin Public Relations | Tel: 0049 511 71280-128 | E-Mail: u.braungardt@wertgarantie.comMarc Höppner | Referent Public Relations | Tel: 0049 511 71280-556 | E-Mail: m.hoeppner@wertgarantie.com



