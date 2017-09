Startseite

(fair-NEWS)

Kolbermoor, 31. August 2017. Kenner bestätigen ihnen einen hohen Suchtfaktor - den gerösteten Haselnüssen aus dem Piemont mit ihrem einzigartigen Aroma. Bislang waren diese in Deutschland nur schwer zu bekommen. Der Gourmet-Shop Lukullium hat sich auf hochwertige geröstete Haselnüsse aus dem Piemont spezialisiert und vertreibt diese - neben anderen kulinarischen Köstlichkeiten - über www.lukullium.de. Die aromatischen Nüsse sind ein beliebter Dauerbrenner und ständig ausverkauft. Das ändert sich nun dank des zusätzlichen Herstellers Cadia im Lukullium-Angebot."Immer öfter mussten wir unsere treuen Kunden vertrösten, wenn unser Nussbestand wieder einmal zur Neige ging", erläutert Lukullium-Gründer Andreas von Harsdorf. "Es war absehbar, dass wir einen weiteren Hersteller unserer geliebten Haselnüsse finden müssen, der die gewohnt hohe Qualität bietet." Bislang hat Lukullium die Piemont Haselnüsse von Papa dei Boschi sowie die Bio-Linie von AltaLanga im Angebot. Die Suche begann nach einer weiteren Manufaktur, die der hohen Messlatte bezüglich Qualität, Anbau und Verarbeitung entspricht: Der mürbe, knackige Biss, die feinen Röstaromen und die Röstung direkt vor dem Versand - all diese wunderbaren Eigenschaften sollte die neue Nusslinie ebenfalls aufweisen. So führte die letzte Tour das Lukullium-Team auf das Weingut Cadia 70 Kilometer südlich von Turin. Dort bauen die Besitzer Mariella und Bruno Conterno neben hervorragendem Wein (z.B. Barolo, Barbera und Dolcetto) auch Piemonteser Haselnüsse der beliebten Sorte Tonda Gentile Trilobata (IGP) an."Die Cadia-Haselnüsse stammen aus kontrolliertem Anbau, sind handverlesen und werden in dem kleinen Familienbetrieb im Piemont erst auf Bestellung geknackt, geröstet und umgehend vakuumiert", erklärt von Harsdorf. Seit mehreren Jahren offeriert der Italienliebhaber die gerösteten Piemont Haselnüsse (IGP) online. Im Shop www.lukullium.de werden nicht nur besondere Köstlichkeiten angeboten, sondern es finden sich darüber hinaus auch Hintergrundberichte und Wissenswertes zum Produkt sowie zahlreiche Rezepte. Denn die Nüsse eignen sich zu weit mehr als nur zum Knabbern: Sie veredeln Gebäck, Salate, Saucen und Nachspeisen. Sie eignen sich hervorragend für die Herstellung von Pasteten und sind außerdem der ideale Begleiter zum Wein. Der Shop-Gründer verrät auch gleich sein Lieblingsdessert: aromatischer Kuchen aus gerösteten Haselnüssen.Lecker und gesund obendrein!Dass Piemonteser Haselnüsse nicht nur köstlich schmecken, sondern auch gesund sind, zeigen aktuelle Untersuchungen: Täglich eine Handvoll dieser Vitamin-E-reichen Früchte soll das Herzinfarktrisiko um bis zu 40 Prozent senken und laut neuesten Untersuchungen sogar dank ihrer antioxidativen Wirkung vor Krebs schützen. Außerdem senken die Nüsse das Diabetes-Risiko, stärken Knochen und Zähne und sie verbessern Haut- und Haarstruktur von innen. Nicht zu vergessen: Der Genuss von Nüssen veranlasst den Körper zur Ausschüttung des Glückshormons Serotonin - zuständig für die gute Laune!Für Nusssüchtige gibt es die neuen Piemonteser Haselnüsse von Cadia im Lukullium-Shop im 200- und 500-Gramm-Beutel. Nähere Infos unter <a href="www.lukullium.de">www.lukullium.de</a>Bild-Download: <a href="www.pr-vonharsdorf.de/wp-content/uploads/Cadia-Piemonteser-Haselnuesse-Lukullium-04.jpg">Cadia Haselnüsse</a>



Bildinformation: Lukullium sorgt für Nachschub