Startseite

(fair-NEWS)

Sulzbach-Rosenberg, 01.09.2017Die im Juni 2017 gegründete Firma rbm-Design aus Sulzbach-Rosenberg hat ein besonderes Schneidebrett mit zum Patent angemeldeter Schnitttechnik entwickelt und führt dieses jetzt in den Markt ein.Anlass der Entwicklung war die Tatsache, dass oft beim Schneiden von z.B. Karotten oder Gurken das Schneidegut vom Küchenbrett rollt und manchmal auf dem Boden landet.Hier wollte der Erfinder und Hobbykoch Robert Meier Abhilfe schaffen und entwarf ein Schneidebrett mit einem integrierten Auffangbereich. Dieser verhindert das Wegrollen des Geschnittenen, ermöglicht ein Schneiden direkt in diesem Bereich und bietet den sogenannten Scherenschnitt. Bei dieser Schneideart wird das Schneidegut an der schrägen Kante des Bretts gekappt und landet direkt im Auffangbereich. Nach dem Schneiden kann das Brett sehr leicht entleert werden.Das Brett wird ausschließlich aus einheimischen Holzarten (Buche, Eiche, Ahorn) in Oberpfälzer Tischlereien gefertigt. Auf die Regionalität legt die Firma besonderen Wert.Das eingereichte Patent bezieht sich auf die besondere Schneidetechnik (Scherenschnitt) und auf den integrierten Auffangbereich. Es ist Material unabhängig.Nach monatelangen Tests mit Hausfrauen, Hobby- und Profiköchen startet jetzt die erste Produktionsreihe und soll über Zwischenhändler in D/A/CH vertrieben werden.Dazu werden noch Vertriebspartner und Wiederverkäufer (z.B. Möbelhäuser oder Küchenstudios) gesucht.Nähere Infos und Video zum Scherenbrett unter www.scherenbrett.de



Bildinformation: Das Scherenbrett (Copyright 2017 by rbm-Design)