Startseite

(fair-NEWS)

Zwei Produkte machen der Fairtrade-Stadt Mönchengladbach alle Ehre. Mit dem Namen des Herstellers tragen sie auch den des Produktionsortes in alle Welt hinaus: In Mönchengladbach-Herrath füllt die Refresco Deutschland GmbH einen Orangensaft und einen Mango-Orange-Maracuja-Nektar in einer Stückzahl in Millionenhöhe ab.Beide Produkte werden mit Naturrohstoffen nach den Fairtrade-Standards hergestellt. Über den Lebensmitteleinzelhändler Lidl gelangen die Säfte aus Mönchengladbach zu Verbrauchern in ganz Deutschland und ins Ausland. Millionen von Konsumenten - auch in Dänemark, Schweden, Finnland, Niederlande und Österreich - genießen die mit einem Fairtrade-Siegel ausgezeichneten Produkte vom Niederrhein.Mönchengladbach wurde sogar kürzlich als "Fairtrade-Town" ausgezeichnet und zählt damit zu fast 500 Kommunen bundesweit, die sich für mehr fairen Handel auf lokaler Ebene einsetzen. Mit jedem Kauf von Produkten mit dem Fairtrade-Siegel bekennen sich Verbraucher an der Kasse zu einem faireren globalen Handel - und können mit gutem Gewissen einen Direktsaft aus tropischen Orangen oder einen Nektar aus exotischen Früchten genießen.Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners ist stolz darauf. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Refresco ein Unternehmen in Mönchengladbach haben, das uns als Stadt des fairen Handels besonders unterstützt. Die Kampagne lebt von der Mitwirkung der Wirtschaft, die Verantwortung übernimmt und sich für faire Arbeits- und Produktionsbedingungen weltweit einsetzt."Refresco bietet als führender Hersteller von Fruchtsäften und Erfrischungsgetränken bereits seit Jahren von Fairtrade zertifizierte Produkte an. Dr. Claudia Gilleßen, Fairtrade-Beauftragte des Unternehmens: "Wir freuen uns, den Handel mit unseren Produkten unterstützen zu können." Verbraucher finden bei Lidl, der allein in Mönchengladbach und in der unmittelbaren Umgebung zwölf Filialen betreibt, auf der 1-Liter-Kartonverpackung von Orangen-Direktsaft oder Nektar den dezenten Hinweis auf den Mönchengladbacher Abfüller Refresco. Der Discounter unterstützt mit dem fair gehandelten Produkt Kleinbauern in brasilianischen Orangen-Genossenschaften und trägt zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen bei. Eine Orangen-Kooperative wird namentlich aufgeführt: die COACIPAR (Associacao dos Citriculores do Parana).Für Dr. Claudia Gilleßen ist dies ein schöner Erfolg: "Wir unternehmen alles, damit wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern Kleinbauern und Plantagenmitarbeiter in Südamerika faire Arbeitsbedingungen ermöglichen. Deshalb bieten wir eine Auswahl von Säften mit Fairtrade-Zertifizierung an, natürlich aus Mönchengladbach!"Produkte, die nach den Regeln von Fairtrade zertifiziert und in Deutschland verkauft werden, finden interessierte Verbraucher unter www.fairtrade-deutschland.de/einkaufen/produkt-finder.html