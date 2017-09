Startseite

(fair-NEWS)

Köln, 01.09.2017: Die YouMagnus AG freut sich, Judith Claushues als neues Mitglied im Vorstand begrüßen zu dürfen. Frau Claushues wechselt zum 01. September 2017 von der PTA Praxis für teamorientierte Arbeitsgestaltung GmbH zur YouMagnus AG, wo sie zukünftig für die Bereiche Führungskräfte- und Kompetenzentwicklung sowie Coaching zuständig sein wird.Die Diplom-Psychologin ist Expertin für die Entwicklung von Führungskräften und Teams in mittelständischen Unternehmen. Mit individuellen Trainings, Coachings und Workshops begleitet und berät sie als erfahrener Coach Führungskräfte bei ihrer Führungsarbeit und der Personalentwicklung in Unternehmen. Sie ist für die Hogan Leadership Persönlichkeitsverfahren und als DiSG-Trainerin zertifiziert.Judith Claushues stärkt den BeratungsbereichDank ihrer langjährigen Praxiserfahrung als Beraterin und Personalentwicklerin im Dienstleistungs- und Produktionsbereich wird Judith Claushues den Beratungsbereich von YouMagnus bereichern. Ihre Expertise ist besonders im Bereich Leadership gefragt und stärkt damit das Leistungsportfolio von YouMagnus.Das gesamte Team von YouMagnus heißt Frau Claushues herzlich willkommen!Zur Person:Judith Claushues, Jahrgang 1970, studierte Psychologie in Bonn. Zwischen 1996 und 2017 war sie als Beraterin bei der Unternehmensberatung PTA Praxis für teamorientierte Arbeitsgestaltung GmbH tätig. Ab 2004 war sie dort Mitglied der Geschäftsleitung und ab 2013 Standortleiterin für Köln.Als DiSG-Trainerin und Coach (DBVC) liegen ihre Schwerpunkte auf der Führungskräfteentwicklung, dem Talent- und Kompetenzmanagement. Auch die strategische Beratung im Bereich Personalentwicklung sowie Coachings für Leader zu individuellen Fragestellungen gehören zu ihrer Expertise.Alle Kontaktdaten von Judith Claushues finden Sie unter:<a href="www.youmagnus.de/uber-uns/judith-claushues/"> www.youmagnus.de/uber-uns/judith-claushues/</a>



Bildinformation: Judith Claushues