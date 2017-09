Startseite

(fair-NEWS) Ab sofort bieten wir Hypnose in unserer Praxis im Zentrum für klinische Hypnose Deutschland in Bremen-Schwachhausen an. Unser HypnoPlus® zertifizierter Hypnose-Coach Marco Willm arbeitet mit Modularer Tiefenhypnose MTH® nach Dirk Treusch, einer außerordentlich wirkungsvollen Hypnose-Induktion, mit der Sie sanft, effizient und sicher in kurzer Zeit in eine tiefe Hypnose geführt werden. Im Institut für Physiotherapie und Hypnose erarbeiten wir individuelle Konzepte um Ihnen ideale Hilfe bei z.B. Rauchentwöhnung, Abnehmen, Lebens- und Paarberatung, Tiefenentspannung etc. unter Anwendung ursachenorientierter Verfahren zu bieten.



Jede Hypnose wird individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst. Jeder Klient hat seine persönlichen Gründe warum es z.B. mit dem Abnehmen oder Rauchstopp bisher nicht wie gewünscht funktioniert hat. Im ca. 60minütigen Vorgespräch finden Sie gemeinsam mit uns den richtigen Weg um ihr eigenes Ziel zu erreichen.



Diese Form der individuellen Hypnose ist perfekt auf Sie zugeschnitten. Bei uns gibt es keine Hypnose "von der Stange".



Jeder Mensch ist einzigartig, und genau so richten wir uns in der Hypnosesitzung sowie in der Physiotherapie nach Ihren



persönlichen Bedürfnissen.



Unser Unterbewusstsein verfügt über ein riesiges Potential an Selbstheilungskräften.



In der Hypnosesitzung wird ihr innerer Heiler mit der Aktivierung dieser Kräfte "beauftragt".



Ob Sie gezielt an Problemen wie Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung, Paarberatung oder



Hilfe bei belastenden Gefühlen, Gewohnheiten, Gedanken, Erinnerungen und Trauer arbeiten möchten, einer Depression vorbeugen, sich einfach entspannen wollen oder unspezifisch ihrem inneren Heiler diese Aufgaben in der nonverbalen Hypnose oder Selbsthypnose überlassen, wir haben das passende Konzept für Sie. Manche Menschen finden die Lösung für ihre Probleme auch in einer Rückführung in frühere Leben.



Unsere Hypnose enthält Elemente aus dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP), klassischer und moderner Hypnose sowie aus der Yager-Therapie.



Wir beraten Sie gerne ausführlich um die optimale Lösung für ihre Probleme gemeinsam zu finden.