Am 9. September in Dortmund: „Gutes Leben für Alle“

(Dortmund/Münster) – „Gutes Leben für Alle“ statt „Wohlstand für Alle“ ist die Alternativposition zur Kanzlerin, die die Bundesvorsitzende der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) und Spitzenkandidatin ihrer Partei zur Bundestagswahl, Gabriela Schimmer Göresz, am Freitag, dem 9. September 2017 auf einem politischen Frühstück in Dortmund diskutieren wird.Das Wahlkampfthema „Mensch vor Profit“ der ÖDP zielt, so Schimmer-Göresz auf die Ursa-chen der breiten Vertrauenskrise, die nicht nur Eliten, Parteien, Politiker und Medien einschließen. Es zeigt die politischen Fehlentwicklungen auf, indem der Mensch gegenüber wirtschaftlichen Interessen in den Hintergrund tritt. Die ÖDP will diese Beziehung wieder vom Kopf auf die Beine stellen. Der Mensch muss bei politischen Entscheidungen vor Profit gehen.Dies Fehlentwicklung sei auch die Ursache für eine fortgeschrittene Demokratiemüdigkeit, die sich explosiv auf das „Betriebssystem“ unserer Gesellschaft auswirke. Das Aufkommen extremer Parteien sei hier symptomatisch. Die Krankheit heiße Postdemokratie. Diese hat zur Folge, dass nicht mehr politisch, sondern überwiegend ökonomisch regiert werde. Wichtige Entscheidungen würden zwischen den Eliten aus Politik und Wirtschaft ausgehandelt und Regierungen folgen in vorauseilendem Gehorsam den Unternehmensinteressen. Ein Beispiel hierfür sei der derzeitige Diesel- und Kartellskandal in der Automobilindustrie, aber auch die sogenannten „Freihandelsabkommen“ TTIP, CETA, TiSA und JEFTA, die unsere Demokratie in eine industrielle Autokratie umwandelten.Das politische Frühstück findet stattam Samstag, dem 9. September 2017 ab 10:00 Uhr in Dortmund,Bio Restaurant-Imbiss GUTTUT, Lindemannstraße 4, 44137 Dortmund.Im Anschluss an diese Veranstaltung erläutert Gabriela Schimmer-Göresz am Messestand der ÖDP auf der FAIR FRIENDS ihre Position.Gäste sind herzlich willkommen.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen