Immer mehr Wohnmobile können mit Navi ausgestattet werden

Egal ob Frühling, Sommer oder Herbst....mit einem Wohnmobil kann man fast das ganze Jahr lang die Welt erkunden. Früher musste man kompliziert auf Karten zurückgreifen und war als Fahrer immer auch einen Beifahrer angewiesen, welcher die Abfahren oder Autobahnzufahrten aufsagt. Heute können Wohnmobile mit sehr guten Navigationsgeräten ausgestattet werden. Laut http://navis-testsieger.de/navi-test-fuer-wohnmobile/ gibt es spezielle Karten, welche auch Campingplatze als POI (Point of Interesst) eingespeichert haben.Staumelder sollte dabei seinWer sich ein neues Navigationsgerät für seinen Camper oder Wohnmobil anschaffen will, sollte auf jeden Fall auf einen Staumelder achten. Das bedeutet, dass das Gerät über Internet verfügt und Radiofunk empfangen kann. So können Staus rechtzeitig umfahren werden. Das spart nicht nur Zeit sondern auch sehr viel Geld. Denn im Leerlauf verbraucht das Auto sehr viel Kraftstoff.Tom Tom hat ProblemeIm Bereich Wohnmobilie kann sich TomTom erstaunlicher Weise nicht durchsetzen. Gründe gibt es viele und die meisten sind auch bekannt. Zum einen sind die Kartenupdates kostenpflichtig und sehr teuer. Das hat zur Folge das die meisten dieses Service nicht nutzen und die Karten veralten lässt. Wer ein Gerät mit sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben will, sollte sich für den Garmin Camper 760LMT-D entscheiden. Er konnte auch in unterschiedlichen Tests von Stiftung Warentest und Co voll überzeugen.