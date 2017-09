(Wetter/Münster) –Unter dem Titel „Eingepfercht und umgebracht. Was nehmen wir uns heraus?" diskutieren die ÖDP-Bundestagskandidaten Benjamin Jäger (Bochum) und Christina Flora Aldenhoven (Wetter) am 4. September 2017 in Wetter (Ruhr) in der Villa Bönnhof in der Kaiserstraße 51 die Themen „Massentierhaltung“ und „Pestizide“.Benjamin Jäger, Landesvorsitzender der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) NRW und Christina Flora Aldenhoven, Mitglied des Landesvorstands der ÖDP NRW gehen hierbei auf die Forderungen der Ökodemokraten zum Tier- und Umweltschutz ein.Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen.



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen