Kompetenz für Sicherheit

Mir läuft es kalt den Rücken herunter, wenn ich auf den Wahlplakaten der CDU lese „Denen den Rücken stärken, die für uns stark sind.“. Richtiger Inhalt. Guter Claim. Gut gestaltetes Plakat. Gute Werbeagentur – Bei „Jung von Matt“ habe ich nicht weniger erwartet.Wie wird sich diese Werbeaussage für die Beamten anfühlen, welche der Planung von Frau Merkel folgend, Hamburg als Veranstaltungsort der G20 haben sichern müssen? Zudem steht die Frage im Raum, warum wurde unseren Beamten bisher offenbar nicht ausreichend „der Rücken gestärkt“? - Wie konnte es so weit kommen, daß der Spiegel titelte: „Kaputtgespart und ausgelaugt“. Welche Partei ist in Deutschland in den meisten Landesparlamenten vertreten und auch im Bund mitverantwortlich für die Sicherheitskräfte und deren Zustand? Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Staatsbediensteten sieht anders aus. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei der Bundeswehr ab. Welche Regierungspartei hat unsere Truppen immer wieder in Krisen entsandt, ohne die nötige Rechtssicherheit herzustellen?„Für Sicherheit und Ordnung“, so ein anderes Werbeplakat der Christdemokraten – sollte man folglich besser nicht CDU wählen, würde ich den Satz vervollständigen.Stellen wir uns aber konkret der Frage, was wir in Deutschland und Europa benötigen, um die innere Sicherheit zu verbessern. Vorweg sei festgestellt, daß an Sicherheitsfragen nicht ideologisch herangegangen werden darf. Wichtig ist Kompetenz und Erfahrung in den entsprechenden Gremien. Im Europäischen Parlament möchte ich die Erfahrung meines Kollegen Bernd Kölmel​ hervorheben, welcher als ehemaliger Polizeibeamter und durch seine Tätigkeit beim Bundesverfassungsgericht über das nötige Hintergrundwissen verfügt.Welche Maßnahmen zur Verbesserung der inneren Sicherheit am sinnvollsten sind, das würde unsere Kanzlerin vermutlich nicht im Wahlkampf aussprechen, da die wirksamsten Lösungen nicht immer die populärsten sind. Beim Thema Terrorismusbekämpfung können wir beispielsweise viel von den Israelis lernen, welche seit Jahrzehnten mit der islamistischen Bedrohung zu leben gelernt haben. Ein sehr leistungsfähiger Inlandsgeheimdienst, sowie Ethnic Profiling an besonders schützenswerten Orten wie Flughäfen, haben sich dort als wichtige Säulen der inneren Sicherheit etabliert.Die Rechte des Verfassungsschutzes sollten mit Blick auf die islamistische Bedrohung ausgeweitet werden. Der Bund sollte die Kommunen finanziell unterstützen, damit diese Fußgängerzonen und Plätze mit wirksamen Rammschutz-Pollern ausstatten können.Ein weiteres, viel zu lange unterschätztes Thema ist die Verteidigung gegen Cyberangriffe und Cyberkriminalität. Hier müssen wir im großen Umfang neue Defensiv-, aber auch Offensivkapazitäten aufbauen. Aufgrund der notwendigen Größenordnung werden wir das nur in enger Zusammenarbeit mit befreundeten Nationen schaffen können, was wiederum eine bessere Vernetzung der europäischen Sicherheitsbehörden und Dienste voraussetzt. Beim Thema Vernetzung von Behörden und Diensten sollten wir aber zuerst in Deutschland unsere Hausaufgaben machen – unzureichend wäre das Wort, welches die Situation am besten beschreibt.Effektiver Grenzschutz, vorzugsweise an den EU-Außengrenzen und ausnahmslose biometrische Erfassung und Registrierung von Flüchtlingen, wären ebenfalls sinnvolle Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitslage. Wir müssen wissen, wer von außerhalb Europas zu uns kommt und wer sich bei uns aufhält. Außerdem ist der Gesetzgeber gefordert, alle Möglichkeiten auszureizen, welche wir verfassungskonform gegen Salafisten ergreifen können. Die Arbeit der Ditib sollte untersagt werden - es handelt sich um eine ausländische Regierungsbehörde, welche auf deutschem Boden agiert.Daß wir den Personalkörper von Polizei und Nachrichtendiensten stärken müssen, darüber besteht weit gehender Konsens. Aus einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung heraus, geht es aber ebenso um die Frage, wie viel Polizeibeamte wir uns zusätzlich leisten können, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln. In diesem Zusammenhang sehe ich die Abschaffung des Mittleren Dienstes bei einigen Landespolizeibehörden kritisch. Nicht jeder Polizist muß studiert haben, außerdem brauchen wir zunehmend Spezialisten, welche ganz andere Ausbildungs- oder Studienhintergründe aufweisen, als unsere „klassischen“ Polizeibeamten.Teil der inneren Sicherheit ist das Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat. Dieses wurde in den letzten Jahren auf unterschiedliche Weise geschädigt. Das ausgesetzte Dublinabkommen, die juristisch fragwürdigen Entscheidungen von Frau Merkel in der Flüchtlingskrise, das Versagen der Staatsmacht in Köln und das Gefühl, daß Salafisten und Gefährder dem Staat „auf der Nase herumtanzen“, ohne daß sich dieser dagegen wehrt, verleihen radikalen Lösungsvorschlägen gegenwärtig Hochkonjunktur. Das Bild des wehrhaften Rechtsstaates muß wiederhergestellt werden.Linksextremismus und Rechtsextremismus müssen entschlossen bekämpft werden. Die offene Unterstützung linksradikaler, gewaltbereiter Bewegungen durch Mitglieder der SPD, der Linken und der Grünen, muß stärker in den Fokus genommen werden - bis hin zu juristischer Aufarbeitung dieser Verflechtungen. Der Staat muß entschlossen gegen rechtsaußen und linksaußen vorgehen.Neben der Exekutiven muß die Judikative gestärkt werden. Nach Angabe der Richterbünde in Deutschland fehlen tausende Stellen für Richter, Staatsanwälte, etc. Dieser Personalnotstand muß abgebaut werden. Die Möglichkeit, gegen Asylentscheidungen Rechtsmittel einlegen zu können, sollte beschnitten werden, um die Gerichte zu entlasten. Vorrang vor neuen Gesetzen sollte die konsequente Anwendung bestehender Gesetze haben. Nur dort, wo es erkennbare Gesetzeslücken gibt, benötigen wir neue Gesetze. Vernetzung und Digitalisierung sind auch in der deutschen Justiz mangelhaft, hier muß investiert werden.In den Fragen der äußeren Sicherheit benötigen wir ein klares Bekenntnis zur Nato inklusive des zugesicherten 2% Investitionsvolumens in Verteidigung, anstatt uns in EU-Verteidigungsutopien zu verlieren. Weder auf die Brexit-Briten noch auf die Amerikaner können und wollen wir in Fragen der Verteidigung Deutschlands und Europas verzichten. Für unsere Soldaten bei Auslandseinsätzen müssen wir endlich Rechtssicherheit herstellen. Der gegenwärtige Zustand ist untragbar und widerspricht rechtsstaatlichen Prinzipien. Unsere Außenpolitik sollte der Wahrung deutscher Interessen dienen. Sie sollte sich genauso an den Anforderungen unserer inneren Sicherheit orientieren, wie an strategischen Überlegungen zu Frieden, Sicherheit und Stabilität.Summa summarum gibt es sehr viel, was in Deutschland und Europa zur Verbesserung der Sicherheitslage getan werden kann. Leider ist davon auszugehen, daß unsere Sicherheit wieder in die Hände derer gelegt wird, die ein Teil der Probleme selber verursacht haben.Dieses Jahr zur Bundestagswahl können Sie mich und die LKR Europa leider nicht wählen. Noch sind wir eine kleine Partei mit großen Ideen und klugen Köpfen. Als liberal-konservative, die die Werte des Grundgesetzes hoch halten, unterscheiden wir uns von der Positionierung aller anderen Parteien in Deutschland.



