Locky .lukitus Ransomware ist mit 7z Archive unterwegs.

Die Locky Ransomware bekommt eine weitere Dateierweiterung, da seine neue Variante veröffentlicht wird. Diesmal werden verschlüsselten Dateien mit der Erweiterung .lukitus am Ende erweitert.Das Verhalten von Locky, einer der am weitesten verbreiteten Ransomware-Stämme, zeigt, wie dynamisch Online-Erpressungsgeschäft ist. Die Verbrecher haben eine neue Variante entwickelt, weniger als eine Woche nach der vorherigen Diablo6 Variante aufgetaucht ist. Eine solche Versionierungshäufigkeit ist ein Weckruf, der eine vollständige Regeneration des berüchtigten Virus in Frage stellt, der seit Monaten fast aus der Erpressung verschwunden war. Die letzte Inkarnation von Locky wird als Lukitus bezeichnet, basierend auf der Erweiterung, die mit allen Dateien verknüpft ist, die einer böswilligen Verschlüsselung unterliegen. Übrigens, das ist ein finnisches Wort, das bedeutet Sperren, also beschreibt es die wahre Absicht dieser Online-Krankheit ganz genau.Lukitus Locky Virus wird in Europa durch unbekannte Dritte mit E-Maisl versendet. Öffnen Sie nicht die Anlage die an E-Mails angehängt wird! Das 7z-Archiv enthält ein vbs-Script, welches die Ransomware Locky nachlädt und alle Ihre Dateien in .lukitus umbenennt / verschlüsselt!Der VBS-Skript wird am häufigsten von diesen Internetseiten ausgeführt:autoecole-jeanpierre. com/jhbvDjs0267?clazbrokerageservices. com/jhbvDjs0267?expresopanama. com/jhbvDjs0267?fls-portal. co.uk/jhbvDjs0267?greenerlivingca. com/jhbvDjs0267?henweekendsbirmingham. co.uk/jhbvDjs0267?rampagida.com. tr/jhbvDjs0267?richarddrakeconstruction. com/jhbvDjs0267?saunaesofmansatis. net/jhbvDjs0267?telesolutionsconsultants. com/jhbvDjs0267?terae-lumiere. com/jhbvDjs0267?vinneydropmodorfosius. net/af/jhbvDjs0267Leider haben Sicherheitsexperten nicht in der Lage, eine Lösung für Locky im Allgemeinen und die Lukitus-Variante insbesondere zu schaffen. Obwohl die Lösegeld-Zahlung als die einzige Option unter den Umständen scheinen mag, gibt es mehrere andere Techniken, die helfen können, Dateien wiederherzustellen.Ihr Virus-Entferner Team



Bildinformation: Locky Lukitus Ransomware Trojaner