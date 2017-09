Lüfterfreier 22“ Touchpanel-PC mit 6. Gen. Core CPU !

- 21,5“ LCD, 6H Oberfläche, PCAP Touch- Intel® Skylake mobile Core™ i5, Celeron® Prozessor- bis 32 GB DDR4, SATA 3Gb/s- USB 3.0, COM, GLAN, mSATA- IEEE 802.11a/b/g/n/ac- Audio, Lautsprecher- Barcode- & RFID-Leser opt.- IP64 frontseitig, 9 – 30 VDC Versorgung- E-Window ErweiterungenDer neue leistungsstarke Industrie-Touchpanel-PC vonCOMP-MALL, Modell AFL3-W22C-ULT3 mit 21,5“ Bildschirmdiagonale basiert auf der 6. Gen. Intel® Mobile Core™ i5 oder Mobile Celeron® Prozessor. Er kommt ohne Lüfter aus und entspricht IP64 frontseitig. Ausgestattet ist das Modell AFL3-W22C-ULT3 mit PCAP- oder Resistive-Touch, HD Auflösung (1920x1080), große Leuchtstärke, 1000:1 Kontrast und besitzt eine ebene, kratzfeste (6H) und nahezu rillenlose Displayoberfläche.Dank IP64 Schutzklasse auf der Frontseite ist der eingebaute Panel PC sicher vor dem Eindringen von Wasser und Staub. Das ebene praktisch rillenlose Display lässt sich einfach reinigen und besitzt eine kratzfeste 6H Oberfläche.Das Modell der AFL3-W22C-ULT3 ist eine ideale Lösung für viele industrielle Anwendungsfelder, in der Automatisierung oder für HMI Lösungen in der Werkshalle, aber auch für den Einsatz in hygieneintensiven Produktionsbereichen, oder für Kiosk- und Infotainment Anwendungen, Geldautomaten, Zugangskontrolle, Kassensystemen und im Transportbereich.Intel® Core™ i5-6300U oder Celeron® 3955U CPU, max.32 GB DDR4 SDRAM, ein mSATA Slot, M.2 M key und 2,5“ SATA 3Gb/s HDD erfüllen die industrielle Nachfrage nach hoher Leistung, Flexibilität und geringe Wärmeabgabe auf kleinem Raum.Unterstützt werden u.a. Win 10 oder Win 7, schnelle und zuverlässige Datentransferraten bei drahtloserKommunikation ermöglicht WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac sowie Bluetooth v4.0.Das vielfältige Schnittstellenangebot umfasst: USB 3.0, COM, 2x GbE LAN, 2MP Kamera, HDMI und Audio mit eingebauten Lautsprechern. Alle Schnittstellen sind zum Schutz vor Verunreinigung nach unter herausgeführt. Mit Hilfe des neu entwickelten „E-Window“ Erweiterungen lassen sich weitere Bus-Schnittstellen integrieren. Das E-Windows basiert auf einem internen PCIe Mini Card Slot und einer seitlichen Schnittstellenblende. COMP-MALL bietet E-Window Erweiterungen für GbE, 3G, COM, CC- Link Slave, PROFIBUS und EtherCAT. Optional sind erhältlich 1D/2D Barcode Scanner und RFID Leser. Der Betriebstemperaturbereich reicht von -20° bis +50°C bei passiver Kühlung.Den industriellen Charakter unterstützen die Spannungsversorgung von 9~30V DC und der wählbare AT oder ATX Betrieb. Dank VESA Standard und verschiedenen Einbausätzen kann die Befestigung an der Wand, Arm, im Schaltschrank oder im Panel erfolgen. Das Modell AFL3-W22C-ULT3 ist eine All-in-One Systemlösung für zahlreiche Anwendungen bei sehr niedrigen Stromverbrauch.Mehr Informationen unter http://www.comp-mall.de/datenblatt/201708_AFL3-W22C-R10.pdf Das Produkt ist langzeitverfügbar und durch das individuelle COMP-MALL Versorgungs-/EOL-Management, sowie Direktlieferung, Vorhaltungs-/Abruflager wird für den Anwender Mehrwert generiert und die Kosten lassen sich senken. COMP-MALL bietet weitere Panel- PCs unter: http://www.comp-mall.de/Panel-PC.html



Bildinformation: Modell AFL3-W22-ULT3