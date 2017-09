15“ Panel-PC mit Intel Skylake CPU ist rundum IP66 geschützt !

- Rundum IP66, staub- & strahlwassergeschützt- frontseitig IP69K Hochdruck/Dampfstrahl- großer Temperaturbereich -20°C bis 50°C- 6. Gen. Intel® i5-6300U & Celeron CPU, lüfterlos- 15” LCD, Touch Screen - PCT oder resistiv- flaches, geschlossenes Edelstahl-Gehäuse- GLAN, USB, COM über M 12 SteckerDas neue Modell INOX-F15C-ULT3 von COMP-MALL ist ein lüfterloser, komplett geschlossener, robuster, strahlwasser- und staubgeschützte Panel-PC mit 15“ Bildschirmdiagonale im flachen Edelstahlgehäuse (SUS304), mit einem großen Temperaturbereich von -20°C bis 50°C.Dieser Panel-PC ist durch die Schutzklassen IP66 und IP69K bestens geeignet für extreme Belastungen, z.B. bei Straßenfahrzeugen, im Kühlhaus, im Außenbereich oder unter besonderen Hygiene- oder Verschmutzungsbedingungen. Der Panel-PC hält auch langjährigen Einsatz in dieser Umgebung stand.Das Edelstahlgehäuse ist ohne Rillen und Fugen, komplett geschlossen und entspricht rundum der Schutzklasse IP66 und frontseitig sogar IP69K. Der lüfterlose Panel-PC lässt sich komplett mit Hochdruck oder scharfen Desinfektionsmitteln reinigen, die Front auch mit Dampfstrahl.Anwendungen als Steuerungs-PC, Bedienterminal oder HMI / MMI finden sich in der Lebensmittelindustrie, Tiefkühlkostproduktion, Automations- / Prozesstechnik, Logistik, Tiefbau, Landwirtschaft, Chemie- und Pharmaindustrie, sowie im Außenbereich, z.B. auf Schiffen, Baumaschinen, Straßendienste, etc.Der Edelstahl Panel-PC basiert auf dem Intel® Core i5-6300U oder Celeron 3955U Prozessor, bis 32 GB DDR4 SO-DIMM und bietet mSATA, M.2 und eine von außenzugängliche Bay für SATA SSD.Der gut lesbare 15“ LCD- Bildschirm, besitzt eine Auflösung von 1024x768, 450 cd/m2 Helligkeit, Kontrast von 800:1, 7H kratzfeste, durchgängig ebene, rillenfreie Displayoberfläche und einen PCT oder resitiven Touch Screen. Alle Schnittstellen sind über M12 Schraubanschlüsse an der Rückseite zugänglich. Als Anschlüsse sind herausgeführt: 2 x USB 2.0, 2 x COM, 2 x GLAN und DCV Eingang. Erhältlich sind wasserdichte Anschlusskabel für USB, COM und GLAN. Die Einsatzmöglichkeiten erweitern sich durch zwei PCIe mini-card Steckplätze und die geringe Einbautiefe von 18 mm.Als Versorgungsspannung werden 9V bis 36V DC benötigt, ein wasserdichtes Netzteil ist optional erhältlich. VESA 100 erlaubt flexible Befestigungsmöglichkeiten am Schwenkarm, Fuß, Tisch, an der Wand oder im Panel. Die Abmessungen betragen 414x329x52 mm.Das Datenblatt finden sie unter http://www.comp-mall.de/datenblatt/201612_INOX-F15A-R10.pdf Durch die COMP-MALL Individualisierungsleistungen kann das Modell INOX-F15C-ULT3 für den jeweiligen Einsatz konfiguriert, kundenspezifische Hard- und Software im Assemblierungsprozess eingebunden, vorparametriert und repliziert werden. Das spart Zeit und Kosten. Für größere Stückzahlen lassen sich weitere Parameter anpassen.COMP-MALL bietet weitere Panel-PCs unter http://www.comp-mall.de/Industrie-Panel-PC.html



Bildinformation: INOX-F15C-ULT3