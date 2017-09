Biorhythmus-Klangschalen - Balance für Körper, Geist und Seele mit 25% Rabatt

In unserer Welt zählen Termindichte, Hektik, Stress und Reizüberflutung inzwischen zum Alltag. Die drei verschiedenen Biorhythmus-Klangschalen schenken hier die oft dringend benötigte Entspannung, bringen uns wieder in Kontakt mit uns selbst und führen in eine wohltuende innere Balance.Im September gibt es die Planetenschalen Biorhythmus Körper, Geist und Seele mit 25 % Rabatt - und das einzeln ebenso wie im harmonisch klingenden Set.Planetenklangschalen mit der Schwingung der Bio-Rhythmen schaffen Kontakt mit uns selbst. Entdeckt hat die Biorhythmen der Arzt Dr. Wilhelm Fliess Ende des letzten Jahrhunderts. Er stellte fest, dass wir alle aktive und passive Phasen im körperlichen, geistigen und seelischen Bereich haben, die er als Kurven darstellte. Interessant ist, dass diese Kurven unterschiedlich lang sind und damit unterschiedliche Schwingungsfrequenzen haben. So ist der körperliche Biorhythmus 23 Tage lang, der geistige 33 Tage und der seelische oder auch emotionale Bio-Rhythmus hat eine Periodenzeit von 28 Tagen.Die drei Biorhythmus-Schwingungen entfalten über jeweils verschiedene Körperbereiche ihren vollen Klangcharakter und ihre Wirkung. Damit lassen sie sich hervorragend als Set für die Klangmassage nutzen, denn mit ihnen lässt sich der ganze Körper bespielen. Beim Empfangenden entsteht dabei Kontakt zu Körper, Geist und Seele sowie Verbindung zwischen diesen Ebenen. Dabei kann sich ganzheitliche, umfassende und vor allem wohlige Entspannung und ein Gefühl von Balance und im Einklang sein ausbreiten. Das Stressempfinden sinkt, ein Gefühl innerer Gelassenheit und Zentriertheit entsteht. In ihrer Gesamtheit als Dreier-Set bilden die Biorhythmus-Planetenschalen mit ihren Klängen und Schwingungen unser natürliches inneres Gleichgewicht.Biorhythmus-Klangschalen sind im Onlineshop von Abaton Vibra erhältlich: <a href="www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen-Sets/Klangschalen-Sets-Planetenklangschalen-Sets/Klangschalen-Sets-Planetenklangschalen-Sets-Biorhythmus-Set/"> www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen-Sets/Klangschalen-Sets-Planetenklangschalen-Sets/Klangschalen-Sets-Planetenklangschalen-Sets-Biorhythmus-Set/</a>



Bildinformation: Biorhythmus-Klangschalen - Balance für Körper, Geist und Seele mit 25% Rabatt