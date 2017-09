Es gibt vier neue Kinderbücher im Karina-Verlag.ZUR GUTEN NACHT BIS AUFGEWACHTEin Buch voller Geschichten und Lieder zum Einschlafen und Träumen, aber auch zum fröhlichen Aufwachen am Morgen. Liebevoll illustriert von Simone Zacharias.Schlafenszeit: Nichts ist schöner für ein Kind, als wenn es mit einem kleinen Gedicht oder Lied zur guten Nacht ins Bett gebracht wird. Mit diesem Ritual schläft und träumt es sich gleich viel besser.Aufwachzeit: Mit den kleinen Aufwachgedichten und -liedern im Buch, wird Ihr Kind sanft geweckt und startet gut gelaunt in den neuen Tag.VON NUSSKNACKERN UND WEIHNACHTSENGELNWas, wenn ein Weihnachtsengel keine Nüsse knacken kann oder Räuchern kann? nun, ginge es nach Nussknacker, Schneemann oder Räuchermännchen, dann verschwände so jemand gleich wieder im Karton, der auf dem Dachboden aufbewahrt wird. Doch wie stumm werden diese Gesellen, als der Weihnachtsengel plötzlich im frischen Glanz erstrahlt?Ein Strahlen geht durch die Augen jener Kinder, die erkennen, dass Teilen etwas Wunderbares sein kann ... und so auch den Engel aus Russland glücklich machen.In diesem Weihnachtsbuch in Hardcover finden sich 2 wundersame Geschichten die sehr reich illustriert wurden. Gedruckt auf hochwertigen Papier, damit das Buch lange Freude bereiten kann.ELFENHAFTE WINTERTRÄUMEEin Buch für Kinder und Erwachsene.Kühl und düster sind die Wintertage, nur wenige Sonnenstrahlen finden den Weg zu uns Menschen - die Sehnsucht nach Farbe und Licht wird immer stärker.Aber ist es wirklich so grau in grau? Schaut genau, beobachtet und hört der Natur zu. Denn Elfen und ihre Freunde sind überall. Klein und farbenfroh können wir sie überall entdecken. Nehmt euch Zeit und hört ihnen zu, denn sie haben wundersame Geschichten zu erzählen.Begleitet werden die Erzählungen von den berühmten Elfenzeichnungen der Künstlerin Christl Vogl, die den Worten Leben einhauchen.KATHY, DAS FRECHE SCHLOSSGESPENST AUF BESUCHKathy, die ja wirklich frech ist und alle Gäste und das Personal im Schloss Freiland auf Trapp hält, bekommt eine Einladung.Aber keine gewöhnliche, sondern eine von der Geistergräfin aus Fischamend persönlich. Kathy soll mit ihr eine historische Reise in die Vergangenheit unternehmen und bei der Gelegenheit auch die Orte Schwechat und Bruck an der Leitha besuchen.Es braucht nicht all zuviel Überredungskunst und schon fliegt das Schlossgespensterfräulein mit dem Hang zu Vanillezucker, auf dem Geisterpferd der Gräfin durch die nächtliche Luft.Viele Abenteuer und interessante Orte erlebt sie dann und begegnet aufregenden Menschen aus der Vergangenheit und aus dem Jetzt. Der Spaß ist gesichert und ein Lesevergnügen für Kinder und Erwachsene garantiert.Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer