Unser Butterberg und eine völlige Fehleinschätzung

Diese Antwort lasse ich auch gerne mal als eigenständigen Artikel stehen.Seit langer Zeit suche ich mir im Laden immer die teuerste Butter aus und versuche damit im nicht wahrnehmungsfähigen Bereich meine Solidarität mit den Landwirten auszudrücken. Gerade in diesem Bereich – der Landwirtschaft – sind wir völlig überreguliert. Wir haben de facto sozialistische Planwirtschaft.Und jetzt zum Produkt Butter: Molkereiprodukte werden nach Fetteinheiten kalkuliert und hergestellt. Um ein kg Butter herzustellen, benötigen wir 84 Fetteinheiten (FE). Die von Landwirten angelieferte Milch hat einen Durchschnittsfettgehalt von 4%. Somit werden 21 Liter Milch benötig um ein kg Butter herzustellen. So ist es erst einmal verständlich auf den Punkt gebracht. Die Produktion sieht aber anders aus. Bei der Trinkmilchherstellung (auf 3% gebracht), wird jedem Liter eine FE abgezogen um Butter herzustellen. Trinkmilch im Laden hat im Mittel 3% Fettgehalt. Die Rechnung sieht dann wie folgt aus: 84 Liter Milch – abzüglich der FE für Butter – ergeben ca. 80 Liter Trinkmilch a 3% und 1 kg Butter. Da darf doch Butter bitteschön 1,50 Euro pro Stück, also 6,-- Euro pro kg kosten. Schlimm genug, dass Trinkmilch billiger als Mineralwasser ist und Butter verschleudert wird. Einschließlich aller Produktions- und Transportkosten, sowie der Händlerspanne, ergibt sich für Milch ein Literpreis im Verkauf für alle Milch-, Sahne-, Butter- und Nebenprodukte von rund1,27 Euro. Davon erhält der Landwirt ca. 30%, also ca. 38 Cent. Vor wenigen Monaten waren dies nur 24 Cent für den Landwirt. Bei diesen Preisen zerstören wir die bäuerlichen Familienbetriebe und die Weidetierhaltung wird unmöglich gemacht. Bei anderen landwirtschaftlichen Produkten verhält es sich ähnlich. Es zählt weder Wettbewerb, noch soziale Marktwirtschaft. Über die EU wird die Landwirtschaft mit „Betriebsprämien“ subventioniert. Neben dem Bereich „Soziales“ ist die Landwirtschaft der zweitgrößte Posten im Haushalt der Fördermittel. Wir sprechen hier über ca. 7 Milliarden jährlich, die an die deutschen Landwirte verteilt werden, weil sie sonst nicht überleben könnten. Die Zahlung dieser Prämien setzt aber voraus, dass die Landwirte spuren und dem politischen Diktat bedingungslos folgen. Mehr Unsinn geht eigentlich nicht. Bedenken wir bitte, dass Deutschland in der EU ein Nettozahler ist. Wir zahlen mehr in die EU ein, als wir zurückerhalten. Das bedeutet: Würden wir die auf die Landwirtschaft entfallenden ca. 7 Milliarden nicht an die EU zahlen, diese dann zurückerhalten unter Auflagen, sondern die Steuerlast insbesondere für die unteren Einkommensgruppen (und kalte Progression) reduzieren, können wir auch alle angemessene Preise für hochwertige Qualität für landwirtschaftliche Erzeugnisse bezahlen. Es entsteht dann auch wieder Wettbewerb und wir kehren zurück zur Vernunft. Noch ein Randproblem: Die Großkonzerne wie Edeka, Lidl und Aldi diktieren insgeheim die Preise und wenn die deutsche Wirtschaft (Molkerei und Landwirtschaft) nicht spurt, wird die Milch aus Polen und Ungarn importiert. Dies sind die Schwachstellen der EU wenn es um landwirtschaftliche Erzeugnisse geht.Peter Drewes Landesvorsitzender LKR-Niedersachsen



Bildinformation: Urheber ist der Autor Horst Krebs