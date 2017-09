Der Boom-und-Bust-Zyklus - oder die Rückkehr der Finanzkrise

Weltweit hat sich die Konjunkturlage spürbar verbessert: Produktion und Beschäftigung nehmen zu. Die Volkswirtschaften befinden sich jedoch nach wie vor in einem Boom-und-Bust-Zyklus, siehe Bild. Das vermutlich größte Risiko für die Weltwirtschaft, dass der aktuelle Aufschwung in einen schädlichen Bust umschlägt, ist ein merkliches Verteuern der Kreditkosten, einhergehend mit einem Vertrauensschwund in die Werthaltigkeit der aufgeblähten Vermögenspreise. Die Zentralbanken bestimmen mit ihrer Zinspolitik in entscheidendem Maße darüber, wann der Boom in den nächsten Bust umschlägt. Aktuelle Anzeichen sehen Ökonomen schon jetzt am Horizont der Weltwirtschaft aufsteigen.(Quelle: Handelsblatt)Durch steigende Kurse eines Vermögenswertes steigt bei den Anlegern die Hoffnung, dass sich diese Phase noch über einen längeren Zeitraum hinzieht. Deshalb wird ihre Kauflust angeregt, da sie damit rechnen, in einer späteren Phase mit Gewinn verkaufen zu können. Aufgrund der ansteigenden Käuferzahl steigt anfänglich tatsächlich der Preis des Finanztitels. Allerdings kann es schnell passieren, dass sich die Kurse durch die anhaltenden Käufe vom eigentlich realistischen Niveau entfernen und es zu einer Preiskorrektur kommt.Die Ursachen für einen solchen Boom-Bust-Zyklus können sein:- viel Optimismus, aber mangelndes Risikobewusstsein- reichliche oder übermäßige Liquiditätsausstattung und niedrige Zinsen- automatisierte, mathematisch programmierte Anlagestrategie- institutionelle SchwächenIn Zeiten niedriger Kreditzinsen kaufen Verbraucher und Unternehmen zunehmend auf Pump. Die auf Kreditgeschäfte spezialisierten Banken in Deutschland vergaben im vergangenen Jahr neue Kredite im Volumen von 141,3 Milliarden Euro, wie der Bankenfachverband jüngst mitteilte. Das war ein Plus von 9,2 Prozent zum Vorjahr. Der Kreditbestand erreichte zum Jahresende mit 172,5 (Vorjahr: 159,3) Milliarden Euro einen Höchstwert.Die freihandelsfeindliche "America first"-Politik, Steuersenkungen, die Entfesselung der Finanzmärkte: Die Manöver der USA, mit denen sie die US-Wirtschaft ankurbeln wollen, bergen Risiken, auch für uns. Die weltweite Wirtschaftslage macht den Experten Sorgen: Die Warnungen vor einer Wirtschaftskrise häufen sich. (Quelle: Handelsblatt)In meinen volkswirtschaftlichen Schulungen für Wirtschaftsberufe werden solche aktuellen Trends und epocheverändernden Entwicklungen immer anschaulich besprochen. Fragen beantwortet ohne politische Stimmungen zu erzeugen.Ihr Trainer/ Dozent Dipl.-Kfm.(FH) Thomas G. Montag



Bildinformation: Der Boom-und-Bust-Zyklus - oder die Rückkehr der Finanzkrise